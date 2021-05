De Niro estrela comédia com Uma Thurman

Os cinemas estão funcionando, mas o número de estreias ainda é bem tímido. Nesta semana, destacamos a comédia Em Guerra com o Vovô, com Robert de Niro, e a adaptação para o cinema do game Mortal Kombat.

De Niro e Oakes Fegley

Guerra com o Vovô

Na comédia Em Guerra com o Vovô, Robert De Niro vive Ed, um homem que se tornou viúvo recentemente e vai morar com a filha, Sally, interpretada por Uma Thurman. Mas, para acomodar seu pai no novo lar, Sally manda o filho Peter (Oakes Fegley) ceder o quarto ao avô e se mudar para o sótão. O neto, claro, não gosta nem um pouco da ideia e aí que começam as batalhas contra o avô. A criança, muito esperta, prepara armadilhas para infernizar a vida de Ed, em cenas que remetem a comédias como Esqueceram de Mim. Para pregar uma peça no avô, ele apela para tudo e até põe cola no lugar da espuma de barbear. Mas o velho, claro, vai preparar uma vingança e, para isso, vai até chamar outras pessoas para se juntarem a ele. A direção é de Tim Hill, o mesmo de Garfield 2 e Alvin e os Esquilos. O elenco tem ainda Christopher Walken.

Ludi Lin e Max Huang



Mortal Kombat

No começo dos anos 1990, dois games de luta disputavam o posto de favorito entre os títulos do gênero: o primeiro foi Street Fighter II e, em seguida, surgiu o concorrente Mortal Kombat. Nos fliperamas, as filas para os dois eram as mais demoradas. Mortal Kombat deu origem a dois filmes, em 1995 e 1997. Nenhum dos dois se saiu bem na bilheteria e, muito menos, na crítica. Agora, a Warner traz de volta para as telas, numa tentativa de transformá-la em uma franquia. No novo filme, o imperador Shang Tsung escolhe seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. O rapaz então se dirige a um templo, onde vai treinar com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos em uma batalha pelo universo.





Os filmes estão em cartaz no UCI Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela