De novo: óleo reaparece em 192 km de praias no sul da Bahia e ameaça desova de tartarugas

O aparecimento de óleo em praias da Bahia ganhou um novo capítulo. Pesquisadores da ONG Grupo de Amigos da Praia (GAP) denunciam, em relatório publicado nessa terça-feira (1º), que manchas surgiram em 192 km de faixa nas praias do sul do estado em outubro. A organização recebeu mais de 89 denúncias com registros de novos focos de fragmentos. Mais de 700 kg foram coletados no último mês.

Os registros de contaminação mostram que Ilhéus, município com o mais extenso litoral do estado, foi a região mais atingida. Conforme denúncias recebidas pelo GAP, 88% dos casos são da área, onde voluntários recolheram cerca de 100 kg de fragmentos. As praias mais atingidas são: Praia da Avenida, Praia dos Milionários e Olivença (6), todas em Ilhéus.

Placas de óleo calcificadas também apareceram em Una, Canavieiras, Uruçuca, Barra Grande, Boipeba e Itacaré. As praias de Serra Grande, próximo a Itacaré, Praia dos Três Coqueiros e Taipu de Fora, na Península de Maraú, tiveram maior número de registros fora de Ilhéus, mostra o relatório.



Material é mais rígido e está em forma de pequenos fragmentos (Foto: Reprodução / Grupos de Amigos da Praia)



O presidente da ONG ambientalista, Gabriel Macedo, afirma que ainda não há confirmação sobre a origem do material, mas a suspeita é que não seja algo novo devido à estrutura fragmentada e rígida das “bolotas”. “O óleo de 2019 veio mole, parecia gelatina. Esse já está com uma crosta, são duras”, analisa.

Apesar do aparecimento ser recente, já tem impactado a fauna local. Moradores das regiões contam que têm encontrado com mais frequência crustáceos, peixes e até tartarugas marinhas envoltas de óleo. “Muitos fragmentos têm pedaços de corais, ostras. Está afetando a nossa biodiversidade”, acrescenta Macedo. Quanto ao impacto humano, a única denúncia tem sido de banhistas que vão à praia e pisam no óleo coberto pela área, mas sem repercussão grave ou para a economia pesqueira.

Ação

Titular da Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus, Diego Messias afirma que a prefeitura dispõe servidores diariamente na limpeza, tendo coletado mais de 700 kg de fragmentos, assim como coordena a operação, recebe e filtra as informações por telefone e redes sociais. “A prefeitura está atuando em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militares, Defesa Civil do Estado e recebendo o apoio da Marinha e do Exército”, declara.

Integrantes do GAP, no entanto, dizem que enviaram denúncia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ilhéus e do Estado da Bahia, Inema, Ibama e Ministério do Meio Ambiente e não receberam apoio. Para resolver a situação, o GAP realiza mutirões comunitários de limpeza. No dia 15, a ONG retirou 18,09 kg de pelotas pequenas e pulverizadas na extensão da Avenida Soares Lopes, em Ilhéus.

O professor de surf, Patrick Veloso, 26 anos, é um dos voluntários que contribuem na limpeza. “Cheguei a ir para duas praias de Ilhéus com 20 pessoas e a Barra Grande com 30 voluntários individuais”, conta. “É triste porque está afetando todo o ambiente”, lamenta.

Gabriel começou interesse pela ONG em 2019, após tragédia ambiental nas praias brasileiras (Foto: Reprodução / Grupo de Amigos da Praia)



Embora a população tenha se unido, o presidente da ONG, Gabriel Macedo, reconhece que a atuação não é o ideal devido ao desconhecimento do material e dificuldades para descarte.



A reportagem solicitou à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Marinha, Ministério do Meio Ambiente, Ibama e Capitania dos Portos confirmação sobre vistoria e varredura das praias, mas os órgãos não responderam.



Outros casos

O surgimento das manchas no sul da Bahia não é caso isolado. Nos últimos meses, uma série de estados, incluindo a Bahia, voltaram a registrar fragmentos de óleo na costa. Em agosto, as manchas foram encontradas em diversas praias da capital. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que pequenos fragmentos de óleo foram localizados, nos trechos de Jaguaribe, Piatã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo. O serviço de coleta removeu mais de 15kg nas regiões. Manchas também apareceram recentemente no Piauí, Pernambuco e Espírito Santo.

Há três anos, em 2019, o Brasil via acontecer o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Manchas de óleo apareceram em todos estados do Nordeste, além de chegar no Rio de Janeiro. Foram mais de mil zonas atingidas, sendo 32 cidades baianas oleadas, segundo a Defesa Civil do Estado (Sudec). Ainda em 2019 a Bahia decretou situação de emergência para liberar recursos às cidades afetadas.

Em 2020, o Ibama informou que 459,49 toneladas do petróleo cru foram retiradas das praias baianas até fevereiro. A previsão é que o ambiente afetado retorne às condições normais apenas em 2029, 10 anos depois do acidente, projeta o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ibio/Ufba).

Contaminação prejudica desova de tartarugas marinhas no estado

Além dos crustáceos envolvidos pelo óleo, a dispersão dos fragmentos deve atingir as tartarugas marinhas justamente no período de desova que acontece entre setembro e abril, no litoral nordestino.

O oceanógrafo Rian Pereira, que dirige a ONG socioambiental Instituto Marola, afirma que o óleo fica próximo à vegetação costeira, onde as tartarugas desovam no verão. “Se tiver muito óleo, elas podem ser impactadas. Como cavam e fazem ninhos nessa área, esse óleo pode contaminar os filhotes, a fêmea ou também a postura dos ovos na hora de colocá-los”.

Dados do Instituto Marola - coletados voluntariamente - mostram que a quantidade de ninhos ao longo dos anos diminuiu na região desde 2019, quando a média era de oito ninhos. Em 2020, passou a ser cinco e, em 2021, repetiu o número. Para Pereira, mesmo que não haja índice alto de mortalidade, é evidente que a tragédia e a presença dos óleos têm impacto na população.

Para ele, a forma de se evitar a interferência na desova é a ação emergencial de limpeza das praias pelo órgãos públicos, com auxílio da população. “Mas teria que ter ação mais consistente da prefeitura na limpeza. É diferente do óleo viscoso de 2019. Os que estão aparecendo têm mais facilidade de retirar da praia. A limpeza seria a alternativa eficaz”, sugere.



O que fazer caso tenha contato com óleo?

Enquanto em 2019 banhistas tiveram reações alérgicas ao entrar em contato com as manchas de petróleo nas praias, o biólogo Francisco Kelmo tranquiliza e dá sugestões sobre como reagir em caso de contato com o material.

Se tiver contato com a pele:

1. Limpar bastante, passar água e óleo de bebê

2. Em caso que vá além de vermelhidão e leve coceira, procurar posto de saúde

Se encontrar óleo na praia:

1. Não coletar por si só, o óleo ainda tem metais pesados e é tóxico

2. Chamar autoridades, como Ibama, Defesa Civil ou universidade, entidades com devidos equipamentos de proteção para manejo e descarte



