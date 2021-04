De olho em Tóquio, Seleção Feminina se apresenta para treinos

A seleção brasileira de futebol feminino se apresentou nesta segunda-feira (5) na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para um período de treinos. As atividades fazem parte de um ciclo de observações da comissão técnica, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, e acontecem até o próximo dia 13, dentro da Data Fifa.

A novidade ficou por conta da presença da atacante Giovanna Crivelari, do Corinthians, que foi convocada de última hora pela técnica Pia Sundhage para integrar o grupo, que agora conta com 26 jogadoras. É a primeira vez que ela é chamada para a seleção principal. Pela equipe sub-20, participou, em 2012, da Copa do Mundo Feminina da categoria, na Papua-Nova Guiné.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a comissão técnica e as atletas realizaram testes de swab nasal, para detectar a covid-19, três dias antes da apresentação. Nesta segunda-feira (5), a delegação passou por novos exames, que serão repetidos a cada três dias ao longo da concentração.

A única ausência entre as 26 convocadas é Andressa Alves, da Roma (ITA), que se apresentará na terça-feira (6) pela manhã. O primeiro treino em campo será no período da tarde.

Essa é a a terceira convocação feita por Pia Sundhage em 2021. Em janeiro, a Seleção Feminina participou de um período de treinamentos em Viamão, no Rio Grande do Sul. Na primeira Data FIFA do ano, em abril, a equipe enfrentou as seleções da Argentina, Estados Unidos e Canadá no Torneio She Belives, em Orlando, nos EUA.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann); Luciana (Ferroviária) e Nicole (Napoli-SC)

Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong, da China), Bruna Benites (Internacional), Erika (Corinthians), Tainara (Palmeiras), Fabi Simões (Internacional), Poliana (Corinthians), Tamires (Corinthians) e Camilinha (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Santos (Palmeiras), Ingryd (Corinthians), Julia Bianchi (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Vanessinha (Cruzeiro), Andressinha (Corinthians), Adriana (Corinthians), Jaqueline (São Paulo), Duda (São Paulo) e Andressa Alves (Roma, da Itália)

Atacantes: Chú (Palmeiras), Cristiane (Santos), Bia Zaneratto (Palmeiras), Vic Albuquerque (Corinthians) e Giovana Crivelari (Corinthians).