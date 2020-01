De olho na China: estudantes se preparam para seletiva de competição inteternacional

Apaixonado por bonecos Transformers, Marcos Guilherme Brandão, 18, decidiu, ainda criança, que trilharia um caminho profissional pela Mecatrônica. Ao terminar o ensino médio, ingressou no curso técnico e, em 2018, ouviu falar, pela primeira vez, no torneio mundial de educação profissional, a WorldSkills (WS). No ano passado, se inscreveu na peneira regional e passou. Atualmente, treina ao menos oito horas por dia, visando a seletiva nacional, que poderá leva-lo a China.

Marcos é um dos 13 estudantes que irão às competições nacionais pelo Senai, de onde sairá a delegação que vai representar o Brasil na WorldSkills 2021, torneio que acontecerá em Shangai, China. Os candidatos passaram por provas teóricas e práticas, compostas por sete etapas classificatórias e eliminatórias. “Nunca tinha participado de competições, mas vi que esta poderia ser uma oportunidade única na vida”, conta Marcos.

Além da Mecatrônica, foram selecionados competidores regionais das ocupações Instalações Elétricas Prediais, Controle Industrial, Robótica Móvel, Tecnologia Automotiva, Logística Internacional, Tecnologia de Laboratório Químico, Computação em Nuvem, Segurança Cibernética e Tecnologia da Água.

Na competição realizada em 2019, em Kazan, na Rússia, os estudantes Daniela Carneiro, Ítalo Gonçalves e Edmilson Souza conquistaram a medalha de bronze nas ocupações em que competiram (Química e Mecatrônica, respectivamente). Foi a primeira participação da Bahia no torneio mundial de educação profissional e o aproveitamento foi total.

O Senai-BA decidiu investir mais recursos na competição e contratou os três vencedores para integrar o time que iria preparar a delegação baiana. Daniela, Ítalo e Edmilson participaram da avaliação dos novos participantes e orientam seus treinamentos. Junto com eles, o “veterano” Daniel Amaral, 27, que coordenou a delegação baiana na Rússia. Engenheiro elétrico, ele se formou no curso técnico em Mecatrônica e abriu caminho para os novatos, conquistando duas medalhas de prata para a Bahia nas Olimpíadas do Conhecimento, antigo torneio do Senai que precedia a WS.

“Ter feito curso técnico antes da graduação fez da faculdade uma experiência muito mais completa, mudou minha visão de profissional. E, depois que passei a ensinar, adquiri outras habilidades que um bom profissional deve ter. Abriu meu horizonte. ”, explica Daniel.

A olimpíada mundial de profissões técnicas reúne jovens qualificados de todo o mundo, selecionados em disputas de educação profissional. Apenas os melhores alunos das Américas, Europa, Ásia e África e Pacífico Sul disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do comércio.

Para estar no time que vai disputar o torneio na China, no ano que vem, os baianos vão participar de competições nacionais, entre maio e agosto de 2019. Até lá, há várias metas a se bater, exigindo dos candidatos bastante dedicação e foco em treinamentos que envolvem teoria e prática diariamente.

A WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo. A última edição, realizada neste ano, em Kazan, na Rússia, envolveu mais de 1300 competidores de 63 países, em 56 modalidades. O Brasil ficou em 3° lugar no ranking dos países participantes.