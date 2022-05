De olho na liderança da Série B, Bahia encara a Ponta Preta na Fonte Nova

A cada rodada que passa, o Bahia tenta se consolidar dentro do G4 da Série B. Nesta sexta-feira (19), o tricolor vai ter mais uma chance para somar os pontos que precisa para trilhar o retorno à primeira divisão. O time recebe a Ponte Preta a partir das 21h30, na Fonte Nova.

Brigando pelas primeiras colocações desde o início do campeonato, o Esquadrão iniciou a oitava rodada no terceiro lugar, com 13 pontos. Três a menos do que o Cruzeiro, que lidera.

Por isso, o triunfo sobre a Macaca não só garante a equipe no G4 por mais uma rodada, como pode devolver o time baiano à liderança da competição. Vencendo, o Bahia chegaria aos 16 pontos e superaria o Cruzeiro no saldo de gols. O time mineiro só entra em campo no domingo, quando recebe o Sampaio Corrêa, no Mineirão.

Empurrada pela boa fase do time neste início de Série B, a torcida promete comparecer em bom número ao estádio. Até ontem, cerca de 20 mil ingressos estavam garantidos pelos tricolores. A conta leva em consideração os sócios com acesso garantido e os ingressos comercializados. A venda segue hoje na Fonte Nova (bilheteria e site arenafontenova.com.br) e lojas parceiras na Boca do Rio, Piedade e Caminho de Areia. Preços a partir de R$ 60/R$ 30.

O técnico Guto Ferreira tem boas e más notícias para montar o time. O grande problema está no meio-campo.

Peça fundamental no esquema de Guto, o meia Daniel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os dois únicos meias disponíveis no elenco são Warley, que ainda não foi relacionado para nenhum jogo, e o garoto Gregory, que entrou no segundo tempo da goleada de 4x0 sobre o Londrina, na 6ª rodada e depois não ficou sequer no banco contra o Vasco, domingo.

Entre as alternativas, Guto pode reforçar a marcação escalando mais um volante no setor ou deslocar um dos pontas para o meio. Nesse segundo cenário, Marco Antônio e Rildo são os mais cotados para mudar de função.

“A gente sabe que Daniel é um jogador muito qualificado, vai fazer falta sim, mas temos jogadores que podem complementar, que têm qualidade técnica. Sabemos da importância dele, mas trabalhamos a semana toda com o jogador que o professor escolheu”, disse o atacante Rildo.

Já na defesa, o zagueiro Luiz Otávio está recuperado de uma lesão na coxa e volta ao time titular. Com isso, Didi fica como opção no banco.

Quem não estará entre os relacionados é Rodallega. Guto até manifestou expectativa em contar com o colombiano, mas o centroavante ainda se recondiciona após tratar um estiramento na coxa.

Histórico positivo

A partida desta sexta vai marcar o reencontro entre Bahia e Ponte Preta depois de cinco anos. A última vez que os clubes se enfrentaram foi pelo Brasileirão de 2017. Na ocasião, o tricolor venceu por 2x0, também na Fonte Nova.

O retrospecto do confronto é positivo para o lado azul, vermelho e branco. Em 21 jogos disputados, o Bahia venceu 11, perdeu quatro e seis terminaram empatados.

Em Salvador, o tricolor só foi derrotado pela Ponte uma vez: 2x1 pela Copa João Havelange de 2000 na Fonte Nova.