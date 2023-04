De olho na Série B, Vitória fará jogo-treino no Barradão

O Vitória passará por um teste antes da estreia na Série B do Brasileiro. O Leão irá disputar um jogo-treino contra o Bahia de Feira, no sábado (8), às 9h, no Barradão. A estreia no campeonato nacional será como mandante, no dia 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta.

Eliminado precocemente do Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Vitória está na quarta semana de intertemporada. Onze reforços foram contratados para reforçar o elenco na Série B e já treinam sob o comando do técnico Léo Condé, entre eles o meia Giovanni Augusto, que deixou o Guarani para assumir a camisa 10 rubro-negra.

O jogo-treino será uma boa oportunidade para o treinador observar os novos contratados em ação e fazer ajustes na formação que está preparando para a estreia na Série B.