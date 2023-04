De olho na sustentabilidade do negócio

Manter o ritmo de crescimento em um ambiente dinâmico e complexo é um desafio para muitas empresas e na indústria automobilística não é diferente. É necessário resiliência, mas também uma estratégia clara e consolidada, que permita a sustentabilidade do negócio, diminuindo os impactos de possíveis oscilações da economia interna e externa. Na Continental Pneus, em Camaçari, que completou este mês 17 anos, reconhecemos o caminho que nos trouxe até o patamar atual, de uma planta madura e estratégica, mas também estamos atentos à direção que devemos seguir para garantir um futuro sustentável.





E qual o caminho para isso? Entendemos que passa pelo cuidado com as pessoas, o meio ambiente e nosso produto. Esse tripé deve caminhar junto e ancorar as tomadas de decisões das empresas que buscam uma longevidade saudável e robusta. Com este foco, somos referência como uma das melhores empresas para trabalhar no país, de acordo com a pesquisa Great Place to Work (GPTW), contando com mais de 2.300 colaboradores diretos na planta instalada no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia.





Este cuidado pode ser feito por diversas frentes, fortalecendo o sentimento de pertencimento, construindo um ambiente de inclusão, respeito e segurança e adotando medidas e oferecendo benefícios para preservar a saúde física e mental.





A redução do impacto da produção no meio ambiente também deve ser um esforço constante. Pensando nisso, revisitamos rotineiramente nossos processos em Camaçari, monitorando a energia gerada e consumida para garantir o uso racional das fontes energéticas com o intuito de aprimorar nossa eficiência energética.





Já em relação à operação, o foco principal é garantir a confiabilidade e a competitividade do negócio, investindo em qualidade e eficiência, com o objetivo de satisfazer as demandas dos nossos clientes. Nesse direcionamento, a gestão de complexidade de produtos e processos é um desafio adicional, mas que traz muitos benefícios. Afinal, a complexidade anda de mãos dadas na busca por mais oportunidades de negócio. Na indústria automobilística, isso representa a diversificação do portfólio para atender outros mercados e aproveitar novas oportunidades. Foi com este foco que a Continental Pneus Camaçari recentemente completou o marco de 100 milhões de pneus para veículos de passeio fabricados, abastecendo não apenas o mercado brasileiro de equipamento original e reposição, mas também a região do NAFTA e diversos países da América Latina.

A fábrica, que conta com duas linhas de produção - pneus para veículos de passeio e caminhões - evoluiu ao longo da sua história na Bahia, e quer manter o ritmo de melhoria contínua, mantendo-se preparada para o presente e futuro.





Sérgio Rocha é diretor da Continental Pneus Camaçari