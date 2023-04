De olho na Xepa: ovos de chocolate ficam até 57% mais baratos depois da Páscoa

A Páscoa passou, mas a vontade de comer os ovos de chocolate comercializados nesta época continua pulsando nos baianos. Para a sorte da comerciante, Noelia Santos, 57 anos, que saiu em busca da iguaria ontem (10) - um dia após a data festiva -, é comum encontrar o estoque excedente em promoção nos supermercados e lojas especializadas. Desta vez, o desconto em Salvador chega a 57%, segundo o levantamento realizado pelo CORREIO.

No Big Bompreço da Avenida Tancredo Neves, Noelia conseguiu garantir a compra de dois ovos de Páscoa pelo preço de um. Levando uma unidade do Ovo Carrefour de chocolate branco de 140g, ela pagaria R$ 23,90. Com a promoção, cada um saiu por R$ 12. O desconto total foi de 50%. Feliz com o achado, a comerciante levou quatro unidades. Eles serão dados para os filhos de uma cliente dela.

“Comprar agora é sempre mais vantajoso. Vim buscar um para mim e para os filhos de uma cliente. Ela tem dois. Mas o preço está tão bacana que cada um deles vai ganhar dois ovos de páscoa”, garantiu Noelia. No local, apenas o ovo de 140g, comprado pela comerciante, e o ovo de páscoa Liga da Justiça de 100g estavam em promoção. O resto já estava esgotado. Uma unidade do ovo Liga da Justiça custa R$41,50. Comprando duas, cada uma sai por R$23,99.

A queda nos preços é ainda maior na Americanas da Pituba. Todos os ovos infantis da loja estão com desconto de 57%. Os produtos temáticos de 90g da LOL, Turma da Mônica e Maria Clara, custavam R$69,90. Agora estão sendo vendidos por R$29,99. Apesar da crise enfrentada pela empresa desde o início do ano, quando veio à tona um rombo contábil bilionário, estes foram os únicos ovos que sobraram do estoque da Páscoa, segundo funcionários.

Em janeiro, a Americanas apresentou um pedido de recuperação judicial à Justiça. Em fevereiro, com a recuperação judicial já aprovada, a rede divulgou um comunicado no qual informava que as lojas seguiam funcionando normalmente, com “prateleiras cheias”, e que as entregas estavam “garantidas”.

Na loja de chocolates finos Kopenhagen, da Pituba, a versão de 400g do ovo de páscoa do Nhá Benta, um dos chocolates mais famosos da marca, está sendo vendida por R$72,45 - com 50% de desconto. O preço original era R$144,90. Os outros ovos da unidade estão saindo com 30% de desconto. Entre eles está o Ovo Língua de Gato, de 300g, de R$121,90 por R$85,33.

No Bompreço de Nazaré, além dos ovos de páscoa, outros chocolates também estão inclusos na xepa da época, com promoções de “leve dois e pague um”. Um Coelhinho de Chocolate ao leite está custando R$8,29, levando dois, o cliente paga R$4,15 em cada. Os ovos seguem o mesmo esquema. O selection meio amargo de 159g fica por R$15 cada.

Mas não foram apenas os comerciantes de ovos de páscoa feitos de chocolate que aderiram ao desconto pós-festa. As versões artesanais ‘diferentonas’, que geralmente são produzidas por encomenda, continuam circulando, só que desta vez, com um precinho mais camarada.

A opção feita de cuscuz, vendida pela auxiliar de cozinha, Juliana Maurício (@cuscuzdajuh1), segundo ela, teve uma boa saída, mas sobraram alguns materiais. Para não perdê-los, ela costuma baixar o preço das encomendas. Este ano, o desconto é 25%. A versão de frango com catupiry saiu de R$39,90 para R$29,90. O sabor de carne seca com queijo coalho e banana caiu de R$49,90 para R$39,90.

“Também para dar continuidade às pessoas que não conseguiram comprar na semana santa. Como no domingo de páscoa comeu o de chocolate, tem gente que prefere deixar o de cuscuz para comer no meio da semana”, explicou a comerciante do ovo salgado.

Para quem é vegano e dispensa os alimentos derivados de animais, a proprietária da Veganas Baianas, Hanna Soares, ainda tem o “coxovo” de coxinha de jaca no estoque. A iguaria é feita com massa de batata, recheada com palmito de jaca e decorado com tofupiry - versão vegana do catupiry, feita na empresa - e seis coxinhas de sabores sortidos. O produto que custava R$65, está com 15% de desconto, e agora sai por R$55.

“A gente faz esse ano há três anos. No primeiro ano as vendas foram bem baixinhas, porque as pessoas ficaram desconfiadas, no segundo tivemos uma venda bem expressiva e neste ano batemos as vendas do ano passado. Como muita gente deixa para última hora e temos limitação de produção, abri a xepa para dar possibilidade de as pessoas ainda experimentarem depois da data”, contou Hanna

Outra opção nada comum, mas tão doce quanto o chocolate, é o ovo de pudim, feito pela confeiteira Marli Sacramento, do Amor por Brigadeiro (@confeitariaamorporbrigadeiro). A versão de 500g que saia por R$102,90, agora custa R$99,90. A promoção vai até este sábado (15).

XEPA DA PÁSCOA

AMERICANAS PITUBA

-Ovos infantis:

R$69,99 por R$29,90 (57% de desconto)

KOPENHAGEN PITUBA

-Ovo Nhá Benta:

R$144,90 por R$72,45 (50% de desconto)

-Ovo Língua de Gato:

R$121,90 por R$85,33 (30% de desconto)

BIG BOMPREÇO - Tancredo Neves

-Ovo de Páscoa Liga da Justiça 100g :

R$41,50 - comprando dois a unidade sai por R$20,75 cada



-Ovo de Páscoa Carrefour 160g

R$23,99 - comprando dois a unidade sai por R$12,00 cada

OVO DE PUDIM E LIMONADA

-Ovo de limonada:

R$97,00 por R$93,90 (4% de desconto)

-Ovo de pudim:

R$102,90 por R$99,90 (3% de desconto)

OVO DE CUSCUZ

- Frango com catupiry:

R$39,90 por R$29,90 (25% de desconto)

- Carne seca com queijo coalho e banana:

R$49,90 por R$39,90

- Nutella com morango:

R$49,90 por R$39,90

CACAU SHOW - BIG BOMPREÇO

- Ovo pantufa:

R$139,90 por R$129,90

- Ovo belas

R$129,90 por R$119,90

BOMPREÇO NAZARÉ

- Ovo selection meio amargo 159g:

R$29,90 - duas unidades por R$15,00 cada

- Coelhinho de chocolate ao leite:

R$8,29 - duas unidades por R$4,15 cada





