De olho no Botafogo-PB, Vitória treina na Toca do Leão

O Vitória se prepara para enfrentar o Botafogo-PB no recomeço da Copa do Nordeste. O duelo acontecerá no dia 21 ou 22 deste mês e será uma das atrações da última rodada da fase classificatória do torneio nacional.

A tabela ainda não foi divulgada pela CBF, mas certo é que, para avançar às quartas de final sem depender de nenhum outro resultado, o Leão precisará vencer a partida. Ciente da missão, o elenco rubro-negro vem treinando forte para não decepcionar a torcida.

Com os mesmos 13 pontos do Confiança, porém um triunfo a menos (4 contra 3), o Vitória é o segundo colocado do Grupo B. Os quatro melhores colocados do grupo seguem para a disputa das quartas de final.

Nesta sexta-feira (10), o técnico Bruno Pivetti apresentou aos jogadores um vídeo com conceitos táticos movimentações táticas ofensivas e defensivas. O único que não participou da atividade foi o atacante Caíque Souza. Integrado esta semana ao elenco após prorrogar contrato com o clube, segue aprimorando a parte física.

No sábado (11) pela manhã, o grupo encerra a quarta semana de treinos presenciais após a reabertura da Toca do Leão, dia 16 de junho, após autorização da Prefeitura de Salvador.