De olho no Brasileirão feminino, Bahia anuncia o quarto reforço

Atual campeão Baiano, o Bahia segue reforçando o time feminino para a disputa da Série A-2 do Campeonato Brasileiro feminino. Nesta terça-feira (7), o tricolor anunciou o seu quarto reforço para a temporada. Trata-se da goleira Renata May, de 26 anos.

Renta estava no Grêmio, onde conquistou o Campeonato Gaúcho de 2018. No Bahia, ela vai disputar posição com as goleiras Anna Bia e Fernanda.

Antes de Renata, o Bahia já havia anunciado as chegadas da lateral esquerda Tayane, da meia Esquerdinha, destaque do Juventude, vice-campeão Baiano, e a zagueira Zizi, de 34 anos, que defendeu o São Paulo em 2019 e que tem no currículo a disputa da Copa do Mundo de 2011, na Alemanha.

Por outro lado, o Esquadrão também sofreu baixas. A zagueira Rute e a atacante Roqueline não chegaram a um acordo com o tricolor e estão de saída. Outra que se despede é a meia Fabi Ramos, que recebeu proposta e deixa o clube após uma temporada.