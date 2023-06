De olho no duelo contra o Cruzeiro, Bahia treina finalizações

O Bahia fez seu penúltimo treino antes de enfrentar o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (8), o elenco tricolor trabalhou finalizações e bola parada no CT Evaristo de Macedo. Foi o terceiro dia de atividades visando a partida, marcada para o próximo sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

As atividades do dia começaram com pré-treino na academia. Em seguida, os jogadores desceram para o campo, onde o técnico Renato Paiva comandou, sob chuva, um treino de finalizações. Sem vencer há sete jogos, o Bahia tem mostrado dificuldade para acertar o gol. Durante o jejum, a média é de 24 chutes até balançar as redes.

Na sequência, os atletas fizeram um trabalho tático, já com a escalação da provável equipe titular que enfrentará o Cruzeiro. No fim, Paiva orientou uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Lesionados, os atacantes Biel e Jacaré ficaram na fisioterapia. De acordo com o técnico do Bahia, eles só devem voltar ao time "em alguns meses". O meia Yago Felipe e o lateral-esquerdo Matheus Bahia também passaram por tratamento. Já os zagueiros Marcos Victor e Raul Gustavo trabalharam na academia e no campo.

O Bahia terá mais um treino antes de enfrentar o Cruzeiro. A preparação será encerrada nesta sexta-feira (9), também pela manhã, no CT Evaristo de Macedo.