De olho no hexa, Brasil inicia hoje os treinos para a Copa do Mundo

A cidade de Turim, na Itália, é o palco do primeiro treinamento da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial. Os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar se reúnem a partir desta segunda-feira (14) no país europeu para dar início à caminhada em busca da taça.

Tite, a comissão técnica e todo o estafe verde e amarelo já estão em Turim desde domingo (13), bem como o goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, únicos jogadores do grupo que atuam no Brasil. Os demais atletas se apresentarão hoje. O primeiro trabalho acontecerá às 12h (de Brasília, 16h hora local), no CT da Juventus.

A seleção brasileira terá treinos diários no mesmo local ao longo desta semana, sempre no período da tarde. A exceção é a atividade de sexta-feira, que será realizada pela manhã.

O treinador aproveitou que chegou um dia antes dos demais e foi assistir ao jogo entre Juventus e Lazio, com vitória de 3x0 do time da casa, que tem o lateral Danilo e o zagueiro Bremer, ambos convocados por Tite. Eles jogaram a partida inteira.

A viagem para o Catar está marcada para sábado (19), cinco dias antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro treino na cidade de Doha será no dia seguinte, no estádio Grand Hamad, às 10h30 (de Brasília, 16h30 hora local).

O treinamento do dia 22 de novembro, dois dias antes do primeiro jogo no Mundial, será fechado. As atividades nas vésperas dos jogos serão abertas à imprensa apenas nos 15 minutos iniciais.

O caminho para o hexa

Integrante do Grupo G, a Seleção Brasileira estreia contra a Sérvia, no dia 24, às 16h, na cidade de Lusail. O estádio, de propriedade da Associação de Futebol do Catar, foi inaugurado no final do ano passado, é o maior do país e tem capacidade para receber 80 mil pessoas. Será o palco da final no dia 18 de dezembro.

Depois, no dia 28, o Brasil volta a campo, para encarar a Suíça, dessa vez em Doha. O fechamento da fase classificatória será diante de Camarões, dia 2 de dezembro, às 16h, novamente em Lusail.

Se o Brasil terminar a fase de classificação em primeiro lugar, vai enfrentar nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo H, composto por Uruguai, Portugal, Gana e Coreia do Sul. Caso avance na segunda posição, o adversário será o líder desta chave.

Nas quartas de final, o adversário pode ser o primeiro ou segundo colocado do Grupo E (Alemanha, Costa Rica, Espanha ou Japão) ou do Grupo F (Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos).

Nas semifinais, a equipe comandada por Tite pode esbarrar em uma das seleções dos Grupos A (Catar, Equador, Holanda e Senegal), B (Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales), C (Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia) ou D (Austrália, Dinamarca, França e Tunísia).