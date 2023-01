De olho no Jacobinense, elenco do Vitória se reapresenta na Toca

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (30) após a derrota por 1x0 no Ba-Vi, válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Todas as atenções do rubro-negro agora estão concentradas no Jacobinense, adversário de quinta-feira (2), às 19h15, no Barradão.

Na oitava colocação, com apenas quatro pontos, o Leão precisa se reabilitar no estadual para ter chance de brigar por vaga nas semifinais.

O jogadores que começaram em campo contra o Bahia fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais participaram de um coletivo comandado pelo auxiliar técnico Ricardo Amadeu e observado pelo técnico João Burse.

O centroavante Léo Gamalho fez uma atividade à parte. Ele voltou aos treinamentos no sábado (28), após fazer uma cirurgia no braço por causa de um corte profundo.

O acidente aconteceu na Toca do Leão durante o treinamento de terça-feira (24). O jogador de 36 anos se chocou com um material de treino do clube, a barreira em formato de bonecos, usada principalmente para atividades que visam aperfeiçoar a bola parada. Léo Gamalho recebeu alta na sexta-feira (27) e não foi relacionado para o Ba-Vi.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (31), quando dará continuidade aos preparativos para o jogo contra o Jacobinense. O rubro-negro jogará desfalcado do volante Léo Gomes, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.