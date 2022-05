De olho no Mundial, Ana Marcela é campeã em prova na Espanha

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha foi campeã no Aberto da Espanha de Águas Abertas, nesta sexta-feira (20), e aumentou a expectativa por medalha no Mundial de Esportes Aquáticos, que será disputado em junho, na Hungria. O ouro veio após ela completar os 10km da maratona aquática em 1h58min29s, no Lago de Banyoles, seguida pela holandesa Sharon van Rouwendaal e pela alemã Lea Boy, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Ana está disputando campeonatos na Europa em preparação para o Mundial, competição na qual soma 11 medalhas em seis participações. No total, tem cinco ouros, duas pratas e quatro bronzes divididos entre diferentes provas da modalidade.

Depois da prova, Ana postou uma foto ao lado do treinador Fernando Possenti e comemorou bastante o resultado. “Não aceitamos nada, nem nos contentamos com pouco. Queremos muito, queremos mais, queremos tudo. Seguimos!”, escreveu ela nas redes sociais.

Após a conquista de mais uma medalha, a baiana vai em busca de outra, novamente na Espanha, desta vez na prova de 5km do Campeonato Espanhol, no sábado. Depois disso, participa da etapa de Setúbal da Copa do Mundo, em Portugal, e volta para a Espanha, onde focará nos treinamentos antes de ir para Budapeste disputar o Mundial, de 18 de junho a 3 de julho.

O Brasil teve outro ótimo resultado em maratona aquática na Europa na sexta-feira. Também na prova de 10km, Viviane Jungblut conquistou uma medalha de prata na Itália, durante a disputa da etapa de Alghero da Liga Europeia de Águas Abertas.

Ela completou a prova em 1h58min36s2, com uma diferença muito baixa para a húngara Mira Szymczak, vencedora da disputa ao fazer 1h58min36s1. A italiana Rachele Bruni ficou com o bronze. Viviane também está se preparando para o Mundial, mas, diferentemente de Ana Marcela, voltará para o Brasil para dar sequência aos treinamentos.