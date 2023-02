De olho no Náutico, Vitória tem tarde de treino tático no Barradão

O Vitória segue a preparação para o duelo contra o Náutico, nesta quinta-feira (23), às 19h, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (21), o elenco voltou aos treinos sob o comando do técnico Léo Condé.

No palco da partida, Léo Condé comandou um treino tático com foco nas finalizações e triangulações. O treinador também aproveitou o dia para aprimorar as jogadas no sistema defensivo.

O Leão, aliás, ganhou reforços. Recuperado de virose, Camutanga voltou a treinar e deve enfrentar o ex-clube. Também foram para o campo os atacantes Nicolás Dibble e Rafinha, ambos recuperados de lesões.

Depois de três jogos no comando da equipe, Condé ainda busca o primeiro triunfo. O Vitória precisa de uma recuperação diante do Náutico. Sem vencer no Nordestão, o Leão está na 6ª colocação do grupo A, com apenas dois pontos. A distância para o G4 é de quatro pontos.

Nesta quarta-feira (22), o elenco voltará aos trabalhos na Toca do Leão e realizará o último treino antes do duelo.