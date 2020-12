De olho no Palmeiras, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Um dia depois de perder o jogo de ida das quartas de final da Copa do Sul-Americana, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras. O duelo será neste sábado (12), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Cidade Tricolor, a novidade foi a presença do lateral direito João Pedro. Recuperado da cirurgia no joelho, ele treinou normalmente com os companheiros e tem retorno cada vez mais próximo.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota por 3x2 para o Defensa y Justicia ficaram na academia e realizaram um trabalho regenerativo. O zagueiro Lucas Fonseca, em fase de transição, também fez trabalho na academia.

O restante do elenco trabalhou no campo e aproveitou o dia para aprimorar as jogadas de cruzamento e finalizações. Nesta sexta-feira a equipe faz o último treino em Salvador e logo depois embarca para São Paulo, local da partida.