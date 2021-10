De olho no retorno da torcida, Bahia abre cadastro para os sócios

A presença de público nos estádios baianos ainda não foi liberada, mas o Bahia segue se preparando para o retorno do seu torcedor. Nesta terça-feira (5), o tricolor abriu cadastro para que os sócios adimplentes preencham informações de saúde.

Os sócios têm até o próximo sábado (9) para responder sobre a situação da vacinação contra a covid-19 em site disponibilizado pelo clube. De acordo com o governo do estado, quando a presença do público for liberada os torcedores terão que comprovar que estão vacinados.

Os jogos do Brasileirão voltaram a ter público na última rodada. Como na Bahia o governo do estado não concedeu autorização por conta dos casos da covid-19, o duelo entre o tricolor e o Ceará, que seria disputado no último sábado (2), na Fonte Nova, foi adiado.

A próxima partida do Bahia como mandante será no dia 12 de outubro, contra o Palmeiras, na Fonte Nova. Até lá o clube mantém expectativa de que o retorno da torcida seja liberado.

Nesta terça-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que a liberação pode acontecer ainda nesta semana.

"Conversamos semana passada eu e o governador sobre esse assunto, e combinamos, caso os números caíssem essa semana, que poderíamos voltar", afirmou Bruno.

Os protocolos já estão com aval da prefeitura. "Desde a semana passada a Secretaria de Saúde Municipal já tinha discutido com os clubes e validado os protocolos. Estávamos discutindo com a secretaria estadual para fechar os protocolos", completou.