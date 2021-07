De olho no revezamento, Breno Correia não disputará os 200m livre

O baiano Breno Correia não irá mais participar da disputa dos 200m livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O nadador será preservado para o revezamento 4x100m livre, uma das maiores chances de medalha da natação brasileira. Segundo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), ele será substituído por Murilo Sartori.

Tanto a prova individual quanto o revezamento acontecerão na mesma data, o que pode prejudicar a performance de Breno. Dessa forma, a comissão técnica optou por poupar o baiano.

A primeira bateria dos 200m livre ocorre no domingo (25), a partir das 7h22 no horário do Brasil. Já o revezamento 4x100m livre está marcado para começar às 9h10 do mesmo dia. Além de Breno, a prova contará com Gabriel Santos, Marcelo Chierighini e Pedro Spajari.

Murilo foi o escolhido como substituto de Breno por ter ficado em terceiro lugar na Seletiva Olímpica, em abril. Os dois nadadores, aliás, também participarão do revezamento 4x 200m livre, com Fernando Scheffer e Luiz Altamir.