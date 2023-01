De olho no Vitória, Bahia tem dia de treino tático e vídeo

O Bahia segue em ritmo de preparação para o primeiro Ba-Vi do ano. Nesta sexta-feira (27), o elenco tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo. O dia começou com um vídeo preparado pela comissão técnica sobre a partida contra o Jacobinense. Depois os jogadores fizeram um treino na academia e seguiram para o campo.

O técnico Renato Paiva comandou um treino tático de construção de jogada até o gol do adversário. O treinador ainda montou duas equipes com dez atletas cada e fez um trabalho de simulação de jogo.

O goleiro Danilo Fernandes e o lateral esquerdo Matheus Bahia fizeram um treino específico. Eles estão em processo de recuperação de lesões e foram vetados para o Ba-Vi. Quem também está fora do clássico é o zagueiro Gabriel Xavier. Ele ficou em tratamento na fisioterapia.

O Bahia tem mais um treino antes do jogo na Fonte Nova. O técnico Renato Paiva não costuma divulgar a escalação antes dos jogos, mas o tricolor terá mudanças em relação ao time que perdeu para o Jacobinense.

No ataque, por exemplo, Ricardo Goulart é o mais cotado para começar o duelo ao lado de Kayky e Biel. Douglas Borel e Kanu voltam na defesa, enquanto Acevedo e Rezende devem retomar os seus postos no meio-campo.

O duelo entre Bahia e Vitória será neste domingo (29), às 16h, na Fonte Nova. Como o mando de campo é do tricolor, apenas a torcida do Esquadrão terá acesso ao estádio. A expectativa é de um bom público. Os ingressos para o confronto estão esgotados.