De pênalti, Vitória derruba invencibilidade do Paraná e volta ao G4

O Vitória não fez uma exibição brilhante, mas foi eficiente o suficiente para conseguir o segundo triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (29), o rubro-negro venceu o Paraná, por 1x0, no Barradão. Léo Ceará, de pênalti, garantiu o placar.

Com o resultado, o Leão somou 10 pontos e entrou no G4. O rubro-negro subiu da 9ª para a 4ª colocação e aguarda o fim da 6ª rodada para confirmar a permanência no grupo de acesso. Antes líder, o Paraná perdeu pela primeira vez nesta edição do torneio e agora está em 2º lugar, com os mesmos 11 pontos de antes.

CLIMA DO JOGO

Eliminados da Copa do Brasil durante a semana, Vitória e Paraná protagonizaram um começo de jogo morno, recheado de erros de passes e insucessos nas proximidades da grande área. Na etapa final, os times melhoraram e produziram boas chances, apesar do único gol do jogo ter sido marcado de pênalti. O Vitória venceu, mas o Paraná pressionou até o último minutos e, apesar de Léo Ceará ter estufado a rede, vale destacar também a atuação de Ronaldo, que fechou as traves.

PRIMEIRO TEMPO MORNO...

A primeira iniciativa do jogo foi do Vitória. Logo aos três minutos, Léo Ceará chutou forte da entrada da área e chamou o goleiro Alisson para o jogo. Depois disso, o torcedor precisou esperar um bocado para ver um lance perigoso. Vitória e Paraná tinham dificuldade para criar e quando se aproximavam da meta adversária não assustavam. Fernando Neto chutou fraco, assim como Andrey.

A melhor oportunidade da equipe paranaense foi em cobrança de falta, aos 24 minutos. Fabrício cobrou forte e próximo ao travessão, mas errou a pontaria e Ronaldo só acompanhou a trajetória da redonda. O Vitória voltou a tentar com Marcelinho, da entrada da área, Léo Ceará, por cobertura, e Guilherme Rend, de longe. Nenhum dos três teve sucesso.

A BOLA PARADA RESOLVEU NO SEGUNDO TEMPO

O Paraná foi pra cima do Vitória logo no primeiro minuto da etapa final. Bruno Gomes chutou da entrada da área e fez Ronaldo se esticar todo para espalmar e evitar o gol adversário. Pouco tempo depois, o goleiro rubro-negro trabalhou certo outra vez. Renan Bressan bateu colocado de longe e esteve perto de assinar um golaço, mas Ronaldo evitou com a ponta dos dedos.

O Vitória reagiu e quase o estreante Wallace abriu o placar. O zagueiro contratado na semana passada substituiu Maurício Ramos no intervalo do jogo e, de cabeça, mandou a redonda perto do travessão após cobrança de escanteio de Rafael Carioca.

Na sequência, o Leão voltou a fazer boa investida após Eron bater cruzado, mas o gol estava reservado para outro atacante, após a arbitragem marcar mão de Fabrício dentro da área. Aos 22 minutos, Léo Ceará cobrou pênalti, no alto, com categoria, e garantiu o triunfo do Vitória no Barradão: 1x0.

QUEM É O PRÓXIMO RIVAL?

O Vitória volta a entrar em campo na terça-feira (1º), às 21h30, contra o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju. O jogo será válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Paraná - 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos (Wallace) e Rafael Carioca (Leocovic; Guilherme Rend, Fernando Neto (Jean) e Marcelinho; Mateusinho, Léo Ceará (Jordy Caicedo) e Vico (Eron). Técnico: Bruno Pivetti.

Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Bruno Gomes (Thiago Alves) e Andrey (Wandson). Técnico: Allan Aal.

Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Léo Ceará, aos 22 minutos do 2º tempo.



Cartão amarelo: Rafael Carioca (Vitória); Jhony Douglas, Fabrício e Karl (Paraná)



Arbitragem: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de França Costa (Trio do Rio Grande do Norte).