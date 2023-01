De presidente da Fifa a Neymar pai: quem foi ao velório de Pelé

Milhares de pessoas, de várias partes do planeta, foram à Vila Belmiro prestar as últimas homenagens ao maior jogador de futebol da história. Entre as pessoas presentes no velório de Pelé, estiveram autoridades, ídolos do Santos e familiares. A cerimônia teve início às 10h desta segunda-feira (2) e terá duração de 24h.

A primeira autoridade a chegar ao estádio foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Um momento muito triste, mas a gente também pode perceber o significado real desse símbolo e dessa lenda, que foi, que é e que continuará sendo o Pelé. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, no governo Fernando Henrique Cardoso. Fizemos a Lei Pelé. E ele era de uma cordialidade, de uma simplicidade com todos", disse.

Outras presenças importantes entre os políticos foram de Tarcísio de Freitas, novo governador de São Paulo, e Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que estará na cerimônia na manhã desta terça-feira (3).

Vários líderes de entidades esportivas também foram até a Vila Belmiro dar o adeus a Pelé. Os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol) chegaram juntos ao estádio.

"Como Fifa, vamos homenagear o Rei e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele", afirmou Infantino.

Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro também marcou presença no velório. O Real Madrid enviou o espanhol Emilio Butragueño, vice-presidente desportivo do clube.

Pelé atuou a maior parte da sua carreira defendendo a camisa do Santos e, entre muitos títulos, conquistou dois Mundiais de Clubes e duas Libertadores da América pelo Peixe. Vários outros ídolos do clube estiveram na Vila, como Manoel Maria, Serginho Chulapa, Clodoaldo, Lima, Abel, Elano, Lalá e Aguinaldo.

Já Neymar, que tinha a ida cogitada, não foi liberado pelo Paris Saint-Germain, diante do calendário apertado. Assim, o camisa 10 pediu ao pai para representá-lo, e enviou uma coroa de flores.

"Neymar não vem, mas o sentimento dele é de muita tristeza. Meu filho me pediu que o representasse, que estivesse aqui no lugar dele para trazer apoio à família. A gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta, mas a pessoa. Isso no nos deixa muito tristes", disse Neymar pai.

Dos familiares, o primeiro a chegar foi o filho Edinho, que foi um dos responsáveis por carregar o caixão com o corpo do pai até o local onde ficou durante o velório. Ex-jogador do Santos, Zé Roberto ajudou na missão. Kely, Flávia e os gêmeos Joshua e Celeste, outros herdeiros do Rei, também estiveram na Vila, assim como a viúva, Marcia Aoki, e netos do ex-jogador.

Coordenador de futebol do Peixe, o ex-jogador Falcão disse ser difícil definir Pelé em palavras. Ele foi o último 'treinador' do tricampeão mundial na Seleção: em 1990, o Rei, para celebrar seus 50 anos, participou de maneira simbólica de um amistoso do Brasil, então comandado por Falcão. O rival era um combinado do resto do mundo.

"Foi um jogador genial. É muito difícil tentar definir o Pelé. A definição de Pelé é “tudo”. “Tudo” não tem explicação. "Tudo" é tudo", falou Falcão.

Também marcaram presença na Vila Belmiro equipes de jornalistas de 23 países diferentes. De acordo com relação do clube, responsável pelo credenciamento de imprensa para a cerimônia, há 1.124 profissionais trabalhando, das Américas, Europa e Ásia.

Os países que credenciaram equipes são: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Catar, Chile, China, Colômbia, Espanha, EUA, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, México, Portugal, República Tcheca, Romênia, Rússia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

O velório do ex-jogador, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, está previsto para acontecer até as 10h de terça-feira (3), quando o corpo será levado em cortejo por Santos. O sepultamento deve ser às 14h, em cerimônia restrita aos familiares no Memorial Necrópole Ecumênica.