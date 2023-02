De puta a santa: Rosa Egipcíaca foi um dos temas mais bonitos do Carnaval

Além da dançarina Lore Improta, outro baiano teve um grande destaque no desfile da Unidos da Viradouro, vice- campeã do Carnaval carioca: o antropólogo Luiz Mott, 76 anos, responsável por resgatar a história incrível levada à Sapucaí. Coube à atriz Erika Januza, rainha da bateria da escola de samba, encarnar o espírito de Rosa Maria Egipcíaca, mulher preta que, em pleno Brasil do Século XVIII, foi puta, santa e a primeira negra a escrever um livro no país.

A história de Rosa Egipcíaca foi descoberta pelo professor de antropologia da Ufba e fundador do Grupo Gay da Bahia durante suas pesquisas de mestrado na Torre do Tombo, em Portugal. Era 983 quando ele encontrou um processo que falava sobre uma menina escrava, que chegou ao Rio de Janeiro na primeira infância, após ser raptada na antiga Costa e Ajudá, atual Benin - que foi uma importante rota para o tráfico negreiro do Brasil.



A história é fascinante e tem arcos de fantasia: Rosa chegou em 1725 e, após a alforria, se prostituiu para sobreviver até a vida adulta. Com o dinheiro da prostituição, bancou os custos necessários para se tornar beata e se destacou após a criação de uma casa de acolhimento, que recebia mulheres com uma história de vida parecida com a sua.

“A partir daí, começou a acontecer um culto de adoração a ela como uma nobre santa dos céus, com apoio inclusive do alto clero carioca da época. Só que ela foi denunciada por uma série de embustes e falcatruas, enviada a Portugal para o cárcere da Inquisição e morreu lá. Ela teve sua memória perdida. Uma negra, alforriada, ex-prostituta, se perdeu na história. Publiquei o livro em 1993, se tornou um artigo muito caro até que agora a Companhia das Letras vai relançar”, conta Mott.

Santa ou bruxa?

A santa não-canonizada passou a vida tendo uma série de visões e, por isso, foi acusada de bruxaria, passando por sessões de exorcismo comandada pelo padre português Francisco Gonçalves Lopes, o Xota-Diabos. As visões que a atormentavam também se tornaram fonte para um feito histórico: foram parar no livro Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas, que narra seus sonhos e visões com Jesus, ainda menino.



“Rosa é a prova de como a sociedade colonial brasileira era complexa e cheia de brechas, pois uma escrava africana pode ser considerada ‘a maior santa do céu’ e Santa Tereza D’Ávila, a doutora da igreja, era sua moleca de recados”, diz Mott.

A nova edição da biografia será lançada em março e já está em pré-venda. Além dela, a vida da personagem também inspirou o romance ficcional Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz: a Incrível Trajetória de uma Princesa Negra entre a Prostituição e a Santidade, de Helena Maranhão.

O enredo com Rosa Egpcíaca levou a Viradouro ao vice-campeonato, ficando atrás, somente, da Imperatriz Leopoldinense, que trouxe como tema uma fábula sobre a morte de Lampião à luz da cultura do cordel e um Nordeste multicolorido.

Esperança negra

Não foi a primeira vez que uma mulher negra e pioneira teve sua história resgatada pela academia e levada à Marquês de Sapucaí. Em 2019, a Mangueira se sagrou campeã com um samba-enredo em homenagem à advogada Esperança Garcia, a primeira mulher assim reconhecida no país.

Doutora em direito pela UnB e professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Gabriela Sá é pesquisadora da história de Esperança Garcia, que conheceu após ter contato com a vida de Luiz Gama, advogado abolicionista e patrono da Abolição da Escravatura no Brasil. Em seu trabalho como rábula (ele só foi reconhecido como advogado pela OAB em 2016), Gama defendeu várias personalidades negras que lutavam por liberdade. Esperança foi uma delas.

A professora explica que é importante esse trabalho feito por escolas de samba no Rio e também citou os projetos de educação de blocos afro como o Olodum e o Ilê Aiyê, porque eles tiram uma máscara de que essas histórias são extraordinárias, no sentido de que não são pontos fora da curva. Houve, sim, uma poderosa intelectualidade negra mesmo durante o período escravocrata.

“Cada vez que uma escola de samba cumpre esse exercício de educar, como fazem os blocos afro aqui, quebram o silêncio sobre essa história e pensamos que elas não são únicas, rompe com o mito da história única colocada pelo racismo na produção de conhecimento, pontua Gabriela Sá.

Esse intercâmbio entre fenômenos culturais e a academia é outro ponto importante e que ajuda a popularizar histórias de grandes personalidades pretas brasileiras, aumentando a autoestima do povo e fomentando a curiosidade para buscas de novas personalidades e narrativas da história do próprio Brasil.

Ficha

Rosa Egipcíaca: Uma Santa Africana no Brasil

Autor: Luiz Mott

Lançamento: 1993 | 2ª edição em 2023

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 672

Valor: R$159,90