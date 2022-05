De R$ 3 a R$ 165: veja dicas de presentes para o Dia das Mães

Com o Dia das Mães se aproximando, Edneida Torres, 36, saiu do trabalho direto para a Av. Sete em busca de um presente para a sua mãe. "Ainda não sei o que vou levar, porque minha mãe gosta de muita coisa, mas vai ser especial". Aproveitando a correria dos filhos para a data, o CORREIO foi atrás das opções que custam até R$ 150, e lista, agora, o que encontrou de interessante.

Defendendo que "presentear uma mãe com flores é um lindo ato de carinho e amor", a proprietária da Marta & Angela Flores, Marta Oliveira, oferece aos seus clientes, além do tradicional buquê de rosas, opções mais duráveis de flores, como a Orquídea e a Calandiva.

Flores plantadas são opções de arranjos duradouras (Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

"As flores plantadas são uma boa opção, pois elas são inspiradoras, assim como as nossas mães, por isso, elas não precisam durar apenas na data. Elas podem durar por muito tempo, assim como desejamos que as mães durem", conta. A loja está localizada no mercado das flores, no 2 de Julho, e tem opções entre R$10 e R$100.

Para os filhos que ficam em dúvida entre dar uma bolsa ou um sapato para as mães que não dispensam nenhum dos dois acessórios, a gerente da loja Oxe Mais Cor, Luana Naturia, indica levar a opção combinadinha, fazendo um combo com os dois produtos.

Bolsa e calçado combinados é opção mais procurada (Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

“A opção que mais sai é o combinadinho. A bolsa e o calçado nas mesmas cores ficam lindos com muitos looks, apesar de serem um pouco mais caros, vale a pena pela durabilidade dos materiais", explica. A loja que fica no piso L2 do shopping Lapa.

Para garantir proteção para as mamães o ano inteiro, a loja de acessórios folheados e de prata Mãozinhas, na Avenida Sete, tem pulseiras e colares de olho grego. As opções variam entre R$ 54 e R$ 150. A vendedora Cleo Silva contou que o movimento começou a aumentar e também fez propaganda do produto.

Pulseira de prata por R$54 (Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

“Até quem não acredita sente a energia positiva desses olhinhos. Aqui é garantia de que todo mal olhado vai ser espantado. E nada melhor do que garantir essa boa sensação para as mulheres das nossas vidas”, afirmou.

Não é porque a grana está curta, que a mãe será esquecida. No ano passado, Joana Almeida, 29, e o irmão dela compraram um aparelho de som novo para a mãe. Dessa vez o dinheiro está mais escasso, mas ela garantiu que não vai deixar passar em branco.

“Ela sabe que não é o tamanho do presente que damos, mas a nossa intenção. Ela é mãe o ano todo e sempre fazemos questão de demonstrar isso. O presente deste ano vai ser mais simples, mas o nosso amor só cresce”, afirmou Joana.

E o que não faltam são opções baratinhas para que a homenagem não deixe de acontecer. Para isso, existem as bijuterias. Na loja Art Peruano, no Dois de Julho, as opções são inúmeras e a partir de R$ 3.

Brincos por R$ 3 podem ser encontrados no Dois de Julho (Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

Ali próximo, na Avenida Sete, está a Pink Glamour, local onde todas as peças de roupa custam R$ 30. As opções são calças, shorts, blusas, vestidos e moda praia. Voltando um pouco, na Barreiros Calçados, é possível encontrar sandálias dos mais variados preços.

O vendedor Marcio Almeida sugeriu a linha de sapatos Moleca, que está toda em promoção por R$49,90. “No shopping elas custam muito mais, aqui você consegue levar o mesmo calçado, de qualidade, por um preço menor”, contou o vendedor.

Diversas opções de calçados Moleca por R$ 50 (Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

A expectativa para o Sindicato dos Comerciários, é crescimento nas vendas, por coincidir com a liberação do FGTS, e ser a segunda melhor data em volume de vendas, perdendo apenas para o Natal.

“Mesmo com inflação alta, quando se trata da nossa mãe, os filhos sempre fazem aquele esforço extra para presentear. Não será aquele momento de presentes de valores elevados, diante de um cenário pós pandemia, e de recuperação econômica, mais de lembranças para compartilhar a data juntos”, afirma o diretor do sindicato Alfredo Santiago.

Representando as que realmente importam no Dia das Mães, Maria Cristina, de 56 anos, mãe de dois filhos, brincou, dizendo que, para ela, a homenagem é o que realmente importa, mas espera que o ato não venha como um produto para a casa.

“Eu gosto quando sou reconhecida todos os dias, e o presente só reforça isso, desde que não seja uma panela de pressão ou um liquidificador. Mas falando sério, um bom presente é aquele que reflete a minha essência", afirma Maria.

Alguns opções de presente:

Sandália Ipanema Go Fever + Bolsa Petite Jolie Alicia - R$ 163,99

local: Oxe Mais Cor - Shopping Lapa piso L3

Fone Bluetooth A-W1 - R$ 75

Local: Inova - Rua Portão da Piedade

Colar folheado - R$17,90

Local: Glamour Bijuterias - Rua Portão da Piedade

Sapatenis da Moleca - R$ 50

Local: Barreto Calçados - Avenida Sete, n 345

Pulseira de prata olho grego - R$ 49

Local: Mãozinha Comércio de Bijuterias - Avenida Sete

Caixinha de som portátil - R$30

Local: Caio Comércio de Eletrônicos - Avenida Sete

Macaquinho - R$ 89,90

Local: Amiga Perua - Shopping Bela Vista

Perfume Liz - R$ 129

Local: O Boticário - Shopping Lapa, piso L2

Flor calandiva - R$ 20

Local: Marta e Angela flores - Mercado das flores , 2 de julho

Brincos - R$ 3

Local: Art Peruano - Carlos Gomes

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo