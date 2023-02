De Rainha Matos a Spartakus: Lula reúne influenciadores em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Janja Lula, sua esposa, se reuniram com influenciadores digitais na tarde desta quarta-feira, 8. A reunião organizada por Janja marca o início de uma frente de combate à desinformação que vem sendo chamada de "Influenciadores pela democracia" e reúne nomes populares nas redes sociais, que vão desde humoristas, ativistas e comunicadores populares.

Conforme destacado pela primeira dama, a reunião acontece um mês após os atos golpistas de 8 de janeiro. Estiveram na reunião a diretora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, e influenciadores como Rainha Matos, Raul Santiago, Vítor diCastro, Spartakus, Ana Hikari, Rafa Brunelli, Gleici Damasceno, René Silva, Fernanda Rocha Catania (Foquinha) e Ivan Baron, influenciador e ativista anticapacitista que subiu a rampa com Lula.

"Não ganhamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras", destacou o presidente no Twitter.

Foto: Ricardo Stuckert

O encontro é mais um de uma série de ações setoriais que acontecem no Palácio do Planalto. Nesta semana, o presidente Lula já havia se reunido com representantes de 41 veículos de mídia independentes.

Ausências na reunião foram questionadas

Na primeira publicação no Twitter sobre o encontro, Janja Lula compartilhou um vídeo entrando na sala de reunião e comemorou o fato de "reunir tanta gente disposta a contribuir com a reconstrução do Brasil". Nele, aparece entrando na sala de reunião, onde é saudada com aplausos pelos convidados. "Sala cheia!", escreveu.

A publicação rendeu questionamentos e algumas ausências foram destacadas. Entre os nomes mais relembrados pelo público estão as comunicadoras Debora Baldin, Preta Ferreira e Sabrina Fernandes. Debora chegou a se pronunciar no Twitter.

"Tô começando a achar que é pessoal o problema conosco, eu e a Sabrina Fernandes não somos chamadas para absolutamente nada, ainda que tenhamos nos esfolado na campanha. O que explica? Dúvida sincera mesmo", disparou a influenciadora. Nesta quinta-feira, 9, Baldin disse ter sido contatada pela equipe do perfil "Lulaverso", iniciativa digital ligada a Lula.

"Janjinha, que tal uma conferência de influenciadores progressistas? Tem muita gente boa doida para participar do debate sobre comunicação nas redes", propôs o jornalista Ricardo Rigel.

Os influenciadores, entre eles Felipe Neto, tiveram papel chave na campanha do presidente petista. Em resposta às críticas, Janja prometeu ser a "primeira de muitas".