De Rei para Rainha, Pelé se despede de Elizabeth II: 'Sou um grande admirador'

Pelé se manifestou em relação à morte da rainha Elizabeth II em suas redes sociais nesta quinta-feira (8). "Sou um grande admirador da rainha Elizabeth II desde a primeira vez que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um Maracanã lotado. Seus feitos marcaram gerações. Esse legado durará para sempre", afirmou o Rei em mensagem compartilhada em português e em inglês nas suas redes sociais.

Em 10 de novembro de 1968, a rainha Elizabeth e Pelé tiveram um encontro oficial no Rio de Janeiro. Em amistoso entre a seleção paulista e a carioca, a monarca assistiu, direto do Maracanã, a exibição do Rei do Futebol - um de seus desejos pessoais.



A vinda da rainha ao Brasil marcou um momento inédito de alegria, em meio à tensão da Guerra Fria. O ano de 1968 foi marcado pela Primavera de Praga, pela Guerra do Vietnã, por protestos estudantis e antirracistas ao redor do mundo, a morte de Martin Luther King e pelos primeiros anos da ditadura militar no País. Segundo consta, partiu da monarca o desejo de visitar o Maracanã.



Após a partida, que contou também com as presenças ilustres de Gérson e Carlos Alberto Torres - que seriam campeões em 1970 -, deu-se o encontro entre Elizabeth II, o príncipe Philip e Pelé. Ao lado do então presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), João Havelange, a rainha surpreendeu ao ser apresentada ao Rei do futebol.



"Eu sei (quem é Pelé). Já o conheço de nome e me sinto muito feliz em cumprimentá-lo", afirmou a monarca, segundo os jornais da época. Quase 30 anos depois, em 1997, quando Pelé foi ministro do Esporte no Brasil, recebeu o título de Cavaleiro da Coroa Britânica.