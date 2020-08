De rolé na pandemia, Anitta curte passeio de barco com Vinicius Jr. e amigos

Fotos: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta continua seu rolezinho pela Europa, em meio à pandemia do novo coronavírus, e depois de desembarcar na Croácia, no dia 22 de julho, onde passou 14 dias (medida obrigatória para conter a covid-19 no continente), e até em Paris, na França, onde se encontraria com Neymar Jr, já chegou à Itália para um novo encontro com um amigo e jogador famoso: o atacante Vinicius Jr.

A funkeira e o atleta do Real Madrid, que está de férias, fizeram um passeio de barco pela região da Sardenha no sábado (15). Anitta está visitando os pontos turísticos italianos ao lado de amigos e de seu novo affair, Lucas Omulek.

Além de seu grupo, ela está também com Gianluca Vacchi. Desde a última quinta-feira (13), a cantora e o milionário italiano amigo de várias celebridades têm feito desafios de coreografias juntos. Os vídeos são publicados em suas redes sociais.

Anitta está hospedada no hotel de luxo Colonna Resort, que fica num parque com mais de 50 mil metros quadrados e possui sete piscinas, praia privativa, spa e dois restaurantes.

O resort tem diárias a partir de R$ 4 mil a R$ 58 mil. Entre um passeio e outro, ela faz sessões de cliques e mostra os looks que usa na viagem.