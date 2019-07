De Rossi chega à Argentina para assinar com Boca Juniors

Está acontecendo. Depois de sair pela porta dos fundos na Roma, já que não teve o contrato renovado e viu a direção romanista não criar muito interesse em sua permanência, Daniele De Rossi buscou novos ares vai defender o Boca Juniors. Nesta quinta-feira (25) o time de Buenos Aires divulgou que o italiano já está em La Bombonera.

O Boca será apenas o segundo clube de toda a carreira do volante campeão do mundo pela Itália em 2006. Pela Roma foram 616 partidas oficiais com 63 gols e 54 assistências divididas em 17 anos no estádio Olímpico. De Rossi tem 35 anos de idade.

Ex-companheiro de cancha, o argentino Nicolás Burdisso foi crucial para a concretização do negócio. Ele jogou na Roma, ao lado de De Rossi, entre 2009 e 2014 e hoje é o diretor de futebol dos Xeneizes.

De Rossi poderá jogar a atual edição da Libertadores caso o Boca confirme a vantagem conquistada no primeiro jogo das oitavas de final contra o Athletico-PR. Na última quarta-feira (24) os argentinos venceram o time brasileiro na Arena da Baixada por 1x0.

Antes de fechar com os argentinos, o jogador também tinha uma proposta do Los Angeles FC. A Fiorentina também estava interessada em De Rossi, mas o jogador não quer jogar em outra equipe italiana que não a Roma.