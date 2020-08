De saída do PSG, Thiago Silva recebe proposta da Fiorentina

Thiago Silva está a um jogo de se despedir do Paris Saint-Germain. A final da Liga dos Campeões, entre o clube francês e o Bayern, neste domingo (23), será a última partida do zagueiro no PSG - que renovou o contrato apenas para a disputa da fase final do torneio. Com a despedida se aproximando, outros times começam a mostrarem interesse no jogador.

Um deles é a Fiorentina. Segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, o clube já teria feito proposta ao empresário de Thiago, oferecendo dois anos de contrato e um salário de quatro milhões de euros anuais (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual). Ainda de acordo com o veículo, a equipe do zagueiro, de 35 anos, já estaria até procurando uma residência para ele e a família em Florença.

Além da Fiorentina, Chelsea e Everton, ambos da Inglaterra, também teriam interesse em Thiago Silva e estariam preparando propostas para ter o brasileiro no elenco.