De surpresa, Lexa libera álbum e clipe de Sussu

A cantora Lexa adora uma novidade, mas desta vez ela pegou todo mundo de surpresa. Ela lançou, na noite desta quinta-feira (17), seu novo álbum LEXA! e o clipe inédito da faixa Sussu, antecipando as estreias que estavam programadas para sexta. Assista abaixo.

LEXA, em alto e bom som, é o nome do novo trabalho da cantora, que foi escolhido por representar um reencontro de suas raízes com ela mesma. Vivendo mais um marco importante em sua trajetória profissional, seu segundo álbum chega pela Som Livre com 9 faixas, sendo 6 inéditas, e com ecléticas participações especiais: Luísa Sonza, Márcio Vitor (Psirico), Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Pedro Sampaio. A produção é dos Dogz, formado pelo trio Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxell. Darlin Ferrattry assina a produção executiva da cantora Lexa.

“Esse projeto é a minha cara! A raiz do álbum é o funk, mas ele tem vários estilos e segmentos musicais misturados, como o trap e também o pop, que está super forte. Esse álbum foi extremamente bem produzido e muito bem trabalhado, fiz tudo com muito carinho! E as surpresas não acabaram, aguardem mais novidades!”, declara Lexa fazendo mistério e convidando o público a ficar ligado em suas redes.

A versão Deluxe do álbum, com faixas inéditas, está prevista para sair pela gravadora Som Livre até o final do ano.

Vivendo sua melhor fase, como atual apresentadora do TVZ no Multishow e gravando uma série documental para o Globoplay, Lexa exibe neste novo projeto musical suas inúmeras facetas e prova todo o seu talento ao acrescentar diferentes gêneros à sua sonoridade.

Entre o mix de ritmos e as canções inéditas estão o gingado do axé com participação de Márcio Vitor do Psirico na faixa ‘De novo e de novo’ e o romantismo do pagode de Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, em ‘Quase lá’. Com a amiga Luísa Sonza, Lexa lança uma faixa carregada no pop, intitulada ‘Quebrar seu coração’. Marca registrada da cantora, o popfunk, vem muito bem representado nos singles solos inéditos, como na música de trabalho ‘Sussu’, que ganha um beat de trap, e nas faixas ‘Sobrenatural’ e ‘Vai descendo’. Sucessos já lançados como “Aquecimento da Lexa”, “Treme Tudo” e “Chama Ela", com participação de Pedro Sampaio, que juntos somam mais de 140 milhões de visualizações só no YouTube, integram o projeto.

O clipe de ‘Sussu’ conta com a direção de João Monteiro. No vídeo, Lexa se diverte com um grupo de amigas em uma atmosfera pop, super colorida, e claro, com uma coreografia de tirar o fôlego! “Acho que as pessoas vão sentir um clima de muita naturalidade no clipe... As cores estão lindas e os looks bem divertidos, seguindo o conceito do álbum. Vai ter muita dança e parceria entre amigas, confraternizando bons momentos juntas!”, declara a cantora sobre o clipe.

E para entrar no clima do lançamento de ‘Sussu’, abreviação carinhosa para dizer que está tudo suave, Lexa entrega suas escolhas: “Olha, o que me deixa ‘sussu’ é estar alegre, é ficar também de boa na minha casa, vendo minhas séries e claro, ficar agarradinha com meu marido”, finaliza.

Álbum “LEXA” (9 faixas)

Lançamento Som Livre - 17 de setembro/2020

1. Sussu

2.Quebrar seu coração (ft Luísa Sonza)

3.Chama Ela (ft Pedro Sampaio)

4. Quase lá (ft Bruno Cardoso/Sorriso Maroto)

5. Sobrenatural

6. Aquecimento da Lexa

7. Vai descendo

8. De novo e de novo (ft Psirico)

9. Treme Tudo