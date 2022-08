De tipoia, Ivete Sangalo curte show de Claudia Leitte em Recife

Os fãs de Claudia Leitte e Ivete Sangalo puderam apreciar um encontro de milhões no último final de semana. As duas cantaram em um evento em Recife. Claudinha cantava 'Extravasa', quando Ivete Sangalo foi flagrada dançando e se divertindo ao som da amiga pessoal.

Mesmo com uma tipoia no braço - que colocou após um acidente na neve -, a intérprete da canção 'Todo Mundo Vai' não perdeu a oportunidade de curtir Claudia passando com o trio elétrico. O evento ocorreu na área externa do Centro de Convenções de Recife, reunindo fãs das duas maiores cantoras de axé.

Vale lembrar que, recentemente, durante o Música Boa Ao Vivo, gravado em Salvador, as duas comentaram sobre os boatos de uma inimizade entre elas.

“Por tanto tempo falou-se que a gente não se gostava e a gente nem teve oportunidade de se conhecer. Ouvi tanta coisa. A gente ouviu tanta coisa difícil e sabia que cada uma tinha um sonho. O bom é quando caminha todo mundo junto e a gente foi se aproximando”, disse Ivete.