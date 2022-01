Dê um rolé no Santo Antônio Além do Carmo

O Santo Antônio Além do Carmo é com certeza o point mais quente de Salvador neste Verão. E não estamos falando de temperatura, mas, sim, da badalação na região. Turistas e moradores são atraídos pelas ruas com seu casario histórico super instagramável, cafés, bares e restaurantes badalados. E já que o bairro é o hotspot certeiro para passear, por que não conciliar um garimpo fashion? Te garantimos que os achados serão tão pitorescos e únicos quanto a região.

Fotos Helenildo Amaral

Estúdio Agá (@estudioaga)

Roupas também podem ser expressões artísticas. É nisso que acredita Horácio Leal Miranda, conhecido como Hori. Designer e diretor criativo do Estúdio Agá, marca criada em janeiro de 2017. Misto de loja e galeria de arte, é um verdadeiro laboratório de novas ideias. O espaço foi aberto em 4 novembro de 2021 e reúne, além das criações do Hori, de outros 9 artistas. Tudo é selecionado com extremo cuidado para que traga elementos únicos da nossa baianidade, sem cair no clichê. "Minha intenção era criar um espaço voltado para a arte visual e que em períodos determinados realizasse uma exposição batizada com um número. Tivemos a #001 na inauguração, e teremos a #002 dia 4 de fevereiro, homenageando as lavagens e festas populares de rua", explica Hori. As camisetas do Estúdio Agá são os itens fashion do espaço - qualquer uma delas custa R$ 79 - e possuem estampa exclusiva. Até a cantora Gal Costa virou print. Você não vai resistir a levar uma arte para casa. Se destacaram em nossa passagem pela loja/galeria as obras potentes e feministas da chilena Camila Lemany (@camilalemany), os quadros coloridos com assinatura da Bixa Tropical (@bixatropical) e as imagens cheias de referências a ancestralidade afrodescendentes de Ludimila Limas (@ludimilalimas).

Vá lá Rua Direta de Santo Antônio, 404

Funcionamento De quarta a domingo, das 15h às 20h







Brechó Laranjeiras (@brecho.laranjeiras)

Um endereço tão singular como esse não poderia deixar de ter um brechó. Encontramos um que é simplesmente a cara do bairro. O Brechó Laranjeiras funciona dentro de uma casa, em que a própria dona abre suas portas para os garimpeiros que passam na frente e são atraídos pelas roupas penduradas e manequins. A proprietária, Giselia Laranjeiras, trabalhava até antes da pandemia com uma guesthouse, onde recebia turistas do mundo todo. O brechó existe há três anos e funcionava inicialmente de forma tímida junto com o serviço de hospedagem, mas com a pandemia e o encerramento do recebimento dos turistas, o segundo negócio virou o principal. "Comecei vendendo minhas próprias roupas penduradas no portão. Depois fui coletando mais peças com parentes e parceiros para oferecer novidades", revela Giselia . Os itens são selecionados, higienizados, expostos com cuidado e o preço é bem amigo do bolso. Até peças importadas você encontra por lá. O brechó ocupa o corredor da casa, um espaço colorido e bem arejado. E não precisa passar aperto para experimentar, o local conta com provador. Aceita pagamento em cartão também. Olhos abertos para os achados. Tem shortinho jeans por R$ 25, top cropped estampado a R$ 15. E ainda tem o balaio promocional custando de R$ 1 a R$ 3.

Vá lá Rua Direta de Santo Antônio, 37

Funcionamento De terça a sábado, das 14h às 18h



Casa Boqueirão (@casaboqueirao)



Bom ponto de partida para garimpo fashion no Santo Antônio é a Casa Boqueirão, uma loja colaborativa de arte e moda com uma cafeteria comandada pela Casa Castanho. Localizado ao lado da Igreja do Boqueirão, ocupa uma charmosa edificação antiga com ambiente amplo e até jardim. As araras de roupas, mostruário de acessórios e objetos de arte convivem em harmonia. Idealizado pelo artista visual Alfredo Gama e a arquiteta Tânia Póvoa, lá não faltam opções de moda. A curadoria é bem pensada e privilegia produtos autorais. Boa dica: tem as camisas coloridas feitas no tradicional tecido de caça da Camisa da Bahia. Elas são unissex e custam R$ 220. Se você busca acessórios em crochê e macramê, vai amar as bolsas da brand Nada Básico (@nadabasico.nb), todas supercoloridas. Fica de olho no modelito grande que custa R$ 209,99. Vale também prestar atenção aos acessórios em prata com pedras semipreciosas e madeira da brand Silvana Grappi. Depois das compras, não esquece de tomar um cafezinho coado com o waffle de pão de queijo da Casa Castanho.

Vá lá Rua Direta de Santo Antônio, 56

Funcionamento Quarta e quinta, das 14hs às 20hs, e sexta a domingo, das 8h às 20h.