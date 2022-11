De virada, Argentina perde para a Arábia Saudita na estreia da Copa

Um jogo histórico foi escrito na Copa do Mundo do Catar na manhã desta terça-feira (22), terceiro dia do torneio. Quem esperava espetáculo de Messi na estreia da Argentina, acabou assistindo a uma reação inesperada da Arábia Saudita. Messi até abriu o placar, de pênalti, mas a equipe árabe virou o jogo com gols de Salem Al-Dawsari e Al-Shehri, que assinou uma pintura no estádio Lusail.

Com o resultado, a Arábia Saudita assumiu a liderança do Grupo C, que conta também com México e Polônia. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), no estádio 974.

A Argentina volta a entrar em campo no sábado (26), às 16h, novamente no estádio Lusail, mas dessa vez contra o México. No mesmo dia, só que às 10h (horário de Brasília), no estádio Cidade da Educação, a Arábia Saudita encara a Polônia.