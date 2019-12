De virada, Flamengo vence Al Hilal e está na final do Mundial

O roteiro foi parecido com a final da Libertadores: o Flamengo indo ao vestiário perdendo por 1x0. Mas o desfecho pela semi do Mundial de Clubes, contra o Al Hilal, nesta terça-feira (17), foi muito menos dramático: virada aos 32 minutos do segunto tempo e fim de jogo com vitória de 3x1. O Flamengo, depois de 38 anos, conseguiu sua vaga na decisão entre os melhores times do planeta.

O rubro-negro carioca agora espera seu rival. Pode ser o Liverpool, reeditando aquela final de 1981 - em que o brasileiro ganhou por 3x0. A partida será nesta quarta-feira (18), às 14h30, contra o Monterrey, do México.

Na partida entre o Fla e o Al Hilal, da Arábia Saudida, Al-Dawsari abriu o placar aos 17 minutos. Giovinco começou a jogada recebendo pelo meio e achou Al-Buryak na direita, que chutou rasteiro. Al-Dawsari, de frente e livre, bateu, a bola pegou em Pablo Mari e foi para o fundo do gol.

Pouco tempo depois da volta do intervalo, o empate. Gabriel encontrou Bruno Henrique na área, que invadiu e deixou que Arrascaeta só empurrasse para deixar tudo igual.

O camisa 27 queria o dele. E conseguiu aos 32, cabeceando após receber de Rafinha.

Se o placar já estava favorável aos flamenguistas, ficou ainda melhor quatro minutos depois - e com um gol vindo doo pé dos rivais. Diego tocou para Bruno Henrique, que invadiu a área e tentou cruzar para Gabigol. Só que quem recebeu foi Al-Bulayhi, que mandou contra a própria rede.