De virada, Grêmio bate Vasco e garante terceira vitória seguida

De virada e com dois gols do garoto Pepê, o Grêmio bateu o Vasco em sua arena, na tarde deste sábado (13), por 2 a 1, chegando à terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro em sua décima rodada.

O triunfo fez o time gaúcho, que antes da parada para a Copa América encerrara a primeira etapa da competição batendo Fortaleza e Botafogo, chegar aos 14 pontos, contendo a reação dos cariocas na disputa.

Os comandados de Vanderlei Luxemburgo vinham de dois triunfos (Internacional e Ceará) em sequência e permanecem estacionados nos nove pontos, ainda próximos da zona de descenso.

No primeiro tempo, o que se viu foi um Grêmio dominante na posse de bola (64% contra 36% dos cariocas), mas completamente inofensivo em termos de chances criadas. Encaixado em seu campo defensivo, o Vasco, por sua vez, embora optando claramente por uma postura reativa, não conseguia encaixar jogadas de contra-ataque.

A escolha de Renato Gaúcho por um time repleto de jovens, com Jean Pyerre e Pepê buscando servir Luan no comando de ataque como um "falso" nove, não rendeu o efeito esperado pelo treinador, pelo menos em um primeiro momento.

Nesta condição, as chances de gol foram raras antes do intervalo A primeira delas surgiu na marcação de um pênalti a favor do Vasco, aos 12 minutos.

Dispensando o recurso do VAR, o árbitro Rodolpho Toski Marques viu pênalti de David Braz no colombiano Oswaldo Henríquez. O lateral vascaíno Yago Pikachu bateu no canto esquerdo de Paulo Victor para abrir o placar.

Minutos depois, Renato Gaúcho preferiu não esperar pelo intervalo para sacar seu maior trunfo do banco de reservas, o meia-atacante Everton, no lugar do volante Rômulo, o que acabou deixando o time da casa ainda mais vulnerável na recomposição.

No segundo lance de perigo da primeira etapa, em um dos raros contra-ataques efetivados com sucesso pelo Vasco, o volante Raul surgiu na cara do goleiro gremista pelo lado direito, mas bateu em cima de Paulo Victor.

O fraco desempenho gremista no primeiro tempo, mesmo após a entrada de um jogador da seleção brasileira no jogo, não irritou apenas Renato Gaúcho. Na saída para o intervalo, Jean Pyerre reclamou do desempenho coletivo de sua equipe, soltando um palavrão na boca do túnel: "A gente está errando muita coisa boba hoje. Tá f...".

Apesar da indignação com o próprio desempenho, o retorno para o segundo tempo ofereceu um grande susto para os gremistas, ao passo que a euforia se transformou em indignação no lado vascaíno.

Logo aos 18 segundos, Pikachu fez uma linda jogada individual pelo lado direito, passando por dois marcadores e fuzilando Paulo Victor para ampliar o marcador. O lance, porém, foi anulado pelo árbitro depois de uma análise via VAR, com uma suposta falta de Rossi em Matheus Henrique detectada na origem do ataque no meio campo.

A recuperação do sobressalto fez bem aos gaúchos, que aos poucos foram se tornando mais agressivos nas incursões ao ataque. E os comandados de Renato Gaúcho chegariam ao empate aos 15 minutos, com Pepê concretizando um lindo corte no defensor vascaíno após passe de Luan pelo lado direito e finalizando com um chute cruzado para vencer Fernando Miguel.

Empolgado depois da igualdade, o Grêmio continuou sendo mais objetivo. Livre de marcação, Pepê por pouco não fez o segundo em rebote de chute de Luan da entrada da área. O lance também provocou pesados protestos do time carioca por conta de uma suposta ausência de fair-play do Grêmio no lance.

Mas o Vasco não se intimidou e continuou com a estratégia de tentar pegar a defesa adversária com menos jogadores na recomposição. Especialmente com o investimento de Luxemburgo na velocidade ao colocar em campo os jovens Thalles e Marrony. Só que Marcos Júnior perderia uma boa oportunidade aos 27, em rebote de Paulo Victor.

O Grêmio respondia com as boas infiltrações de Everton, tentando desorganizar a defesa vascaína com jogadas individuais pela esquerda. Contudo, foi pelo lado direito que surgiu o gol da vitória gaúcha.

Léo Moura cruzou na medida para Pepê marcar o segundo no jogo, o seu terceiro gol no campeonato (já havia anotado o do triunfo de 1 a 0 contra o Fortaleza, em Caxias do Sul, pela oitava rodada), para decidir mais um confronto.

Na próxima rodada do Brasileirão, as duas equipes farão clássicos regionais. O Grêmio terá pela frente o Internacional no Beira-Rio, no sábado, às 19h. No mesmo dia, mais cedo, às 11h, o Vasco vai receber o Fluminense em São Januário.