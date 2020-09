De virada, Naomi Osaka vence Azarenka e é campeã do US Open

A japonesa Naomi Osaka conquistou o US Open neste sábado (12), após uma virada de peso contra a bielorussa Viktoria Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3.

Este foi o terceiro título de Grand Slam conquistado por Naomi Osaka, que mantém 100% de aproveitamento em decisões dos torneios de maior relevância no tênis mundial. Ela também foi campeã do US Open em 2018 e do Aberto de Austrália em 2019.

Com a conquista deste sábado, a japonesa de 22 anos voltará ao top 5 da WTA, saindo a atual nona colocação para a terceira. Azarenka terá também uma ascensão no ranking, do atual 27º posto para o 14º.