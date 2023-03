De visual novo, filho de Ivete Sangalo vai doar cabelos para o GACC

Após mudar o visual, Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, vai doar os cabelos. A doação foi anunciada nessa quarta-feira (1º) logo após a mudança de visual.

Os cabelos serão doados para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA). Marcelo, que tem 13 anos, estava sem cortar os cabelos há 10 anos.

"Depois de 10 anos cuidando dessa cabeleira aqui, eu vou finalmente cortar, e vou doar para a galera do GACC, com muito carinho e muito respeito", disse Marcelo, em vídeo postado por Ivete.

A mãe elogiou a atitude do filho. "Muito orgulho de você filho", escreveu a cantora.

A parceria da família Sangalo e o GACC já existe há algum tempo. Em 2020, no início da pandemia, Ivete doou para a instituição 2 mil máscaras descartáveis e 150 litros de álcool.

O GACC é uma Associação Civil Sem Fins Lucrativos, filantrópica, fundada em 1988, e tem como missão prestar à criança e ao adolescente, toda a assistência e apoio necessário à realização do tratamento da doença.

Corte de cabelo

O adolescente de 13 anos deixou para trás os fios longos e agora exibe um corte curtíssimo. A transformação foi divulgada pela própria cantora nas redes sociais.

"Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim ❤️", babou a mãe pelo primogênito na legenda da postagem. A transição de mudança de look foi ao som do hit de Carnaval da cantora: 'Cria da Ivete'.

A mudança de visual repercutiu na internet. Nos comentários, os fãs da cantora aproveitaram para comparar o garoto com os pais. "De cabelo longo parece com Ivete, de cabelo curto, parece com o pai! realmente uma mistura", escreveu uma internauta. "Agora está a cara de Daniel, como pode?", opinou outro fã. "Cria clonada de Ivete", brincou mais uma fã.