De volta à Seleção, Alisson projeta Eliminatórias: 'Novo ciclo'

A Seleção Brasileira começou a tomar forma para os amistosos contra Guiné e Senegal. Até o momento, 14 jogadores se apresentaram em Barcelona, na Espanha, dos 23 convocados pelo técnico Ramón Menezes. Um dos atletas chamados, porém, não se juntará ao grupo: Nino foi cortado por lesão. A CBF ainda não anunciou o substituto.

O lateral-esquerdo Alex Telles foi o primeiro a se apresentar, ainda no domingo (11). Nesta segunda-feira (12), chegaram mais 13 jogadores: o goleiro Alisson, os zagueiros Éder Militão e Ibañez, os laterais Vanderson e Danilo, os meio-campistas Casemiro, Bruno Guimarães, Joelinton e Lucas Paquetá e os atacantes Vini Jr, Malcom, Richarlison e Rodrygo.

O grupo só ficará completo na quarta-feira (14), quando o goleiro Ederson é aguardado. Vale lembrar que, no último sábado (10), o arqueiro faturou a Liga dos Campeões com o Manchester City.

O primeiro amistoso do Brasil será contra Guiné, no sábado (17), às 16h30, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona. Já o segundo jogo acontecerá em Lisboa, em Portugal. A Seleção enfrentará Senegal na terça-feira da semana que vem, dia 20, às 16h, no José Alvalade, casa do Sporting.

"Muito bom rever o grupo na Seleção, eu já estava com saudades. Quero desfrutar desse momento", disse Richarlison, que ficou fora do amistoso de março, contra Marrocos, por causa de um problema muscular. Vanderson, Joelinton e Ayrton Lucas são as novidades na convocação.

O primeiro treino da Seleção acontecerá na tarde desta segunda-feira (12), no centro de treinamentos Dani Jarque, que pertence ao Espanyol. Alisson aproveitou os amistosos contra Guiné e Senegal para projetar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Muito bom estar de volta na seleção. São duas partidas importantes para a gente, de olho nos desafios que tem adiante. As Eliminatórias estão chegando, é um novo ciclo, e nós jogadores estamos focados em dar nosso melhor e se preparar da melhor maneira para encarar esses dois adversários", afirmou.