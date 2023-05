De volta aos treinos, Bahia inicia preparação para enfrentar o Santos

Ainda de cabeça quente após a derrota para o Flamengo, por 3x2, no último sábado, em duelo que teve arbitragem polêmica de Paulo César Zanovelli da Silva, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Santos. Nesta quarta-feira 917), o Esquadrão volta a encarar o time paulista na Vila Belmiro. Dessa vez a partida será pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de uma atividade na academia, os jogadores foram para o campo no CT Evaristo de Macedo e o técnico Renato Paiva comandou um treino técnico, seguido de um trabalho tático. O português aproveitou o dia para simular situações de ataque contra defesa.

O lateral Chávez, poupado do último jogo por conta de uma dor no tornozelo, e o atacante Everaldo, recuperado de um quadro de pubalgia, participaram de parte do treino, mas não estão confirmados no jogo contra o Santos.

O Bahia, aliás, terá desfalques. O meia Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti já defenderam outras equipes na Copa do Brasil e não podem atuar pelo Esquadrão na competição.

Nesta terça-feira (16), o Bahia volta aos treinos e finaliza a preparação para o confronto com o Santos. O jogo na Vila Belmiro será às 19h. A partida de volta será na Fonte Nova, no dia 31 de maio.