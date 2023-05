De volta após 5 anos, Los Sebosos Postizos se apresentam em Salvador

Foram cinco anos de hiato desde a última vez que o grupo Los Sebosos Postizos se apresentou. Projeto paralelo de alguns integrantes da Nação Zumbi, a banda existe há 18 anos e volta a tocar em Salvador no próximo sábado (6), no Festival Clandestino, que acontece no sábado (6), dentro do Trapiche Barnabé, no Comércio.

Assinantes do CORREIO têm direito a um desconto especial de 40% na compra do ingresso para o evento que ainda conta com Bela Maria, Libre Ana e Sonora Amaralina na grade. Os tíquetes estão à venda no Sympla, custando R$120 a inteira.

O trabalho mais conhecido do grupo é uma interpretação da obra de Jorge Ben, com disco lançado em setembro de 2012. Desde 2019, o grupo também revisita a obra de Bob Marley & The Wailers. Atualmente, estão em processo de finalização do disco "Los Sebosos tocam Bob Marley & The Wailers", com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2023.

A banda é formada por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão), integrantes da Nação Zumbi, Carlos Trilha (teclados), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras) e Vicente Machado (bateria).