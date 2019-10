De volta! Claudia Leitte estreia projeto irreverente com single, álbum e turnê

A cantora Claudia Leitte anunciou em coletiva na sede do Twitter, em São Paulo, os detalhes e curiosidades sobre o primeiro projeto após o nascimento de sua terceira filha, Bela. Bandera Project envolve, além do single lançado no dia 1º de outubro nas plataformas de streaming, uma nova turnê, novo álbum e planejamento para o Carnaval.

O que te move? Essa indagação permeia todo Bandera Project, inspirado no seu single Bandera, lançado em 1º de outubro. Segundo Claudia, o novo projeto quer contar uma história de união, fraternidade e amor. Ela quer trazer ao público, através da música, um trabalho que transcende estilos e contextos específicos.

(Foto: Manuela Scarpa/BrazilNews)

Em coletiva realizada no Twitter, Claudia mostrou que está lançando o novo hit Bandera globalmente com a Zumba, programa de dança criado pelo colombiano Beto Pérez. Através da rede de instrutores e dos 15 milhões de estudantes que participam de aulas em mais de 180 países, a coreografia oficial da canção se propaga pelo mundo e vem ganhando força com o desafio #BanderaMove.

Claudia fala sobre a concepção da ideia: “Da caixinha de onde saiu Bandera, saíram outras [canções]. E Bandera não é só o nome da música, mas o nome desse projeto, de onde fiz um álbum. A gente tem um disco para lançar nos próximos meses”. A cantora também conta qual é a sua Bandera: “A minha bandeira é o amor e não tem como não ser. Parece clichê, parece que estamos sendo inconveniente ao falar de amor. Mas é isso que me motiva. Sabe aquilo de olhar com indiferença? Isso é falta de amor. E sem amor não rola”. E ainda adianta: “Nos próximos dias eu vou gravar o meu videoclipe e vai ser muito divertido, uma loucura”.

(Foto: Manuela Scarpa/BrazilNews)

Para marcar a volta aos palcos, a cantora estreia sua nova turnê, Bandera Tour, na Micareta Salvador, nos dias 26 e 27 de outubro.