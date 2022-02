De volta para o futuro! Vitória aposta no passado para ajustar ataque

Na Toca do Leão, parte da esperança por um futuro melhor está fundamentada no passado. Santiago Tréllez e Dinei escreveram o nome na história do Vitória e terão a chance de repetir o feito. Artilheiros do rubro-negro em outras temporadas, eles estão sendo preparados pelo clube para serem novamente a solução. A nova geração de David e Samuel deu espaço à experiência.

O rebaixamento à Série C do Brasileiro fez com que a diretoria rubro-negra buscasse jogadores mais rodados para aguentar o rojão que a competição impõe. Em paralelo a isso, foi necessário viabilizar recursos para minimizar a crise financeira e ter a possibilidade de voltar a contratar.

O Vitória está atualmente impedido pela Fifa de registrar novos jogadores. Para que isso possa ocorrer novamente, o rubro-negro precisa quitar uma dívida com o argentino Walter Bou, além do Boca Juniors, que o emprestou ao Leão em 2018. O montante gira em torno de 500 mil dólares. Por isso, foi preciso abrir mão de dois pratas da casa talentosos nesse momento. As vendas de Samuel, 21 anos, ao Oita Trinita, do Japão, e David, 22, para o Metalist, da Ucrânia, se transformaram em fontes de recurso.

Tréllez e Dinei são candidatos a ocupar um posto que não tem dono desde 2020. Após Léo Ceará deixar a Toca, nenhum atacante se firmou de verdade como homem-gol do Vitória. No ano passado, o baixo poder ofensivo rubro-negro cobrou a conta. O Leão foi rebaixado tendo o segundo pior ataque da Série B. Em 38 rodadas, marcou apenas 31 gols, assim como Remo e Londrina. Só o Brasil de Pelotas balançou menos a rede, 23 vezes.

Nesse começo de temporada, Dado Cavalcanti ainda tenta ajustar o ataque do Leão. Não à toa, os treinamentos ofensivos são frequentes na Toca. Até aqui, o técnico comandou quatro jogos, todos pelo Campeonato Baiano e a dificuldade para encontrar o caminho da rede também está pesando. Foram marcados apenas três gols, por Eduardo, Guilherme Queiroz e Luidy. Muito menos que o líder Jacuipense, que já anotou oito tentos, e o Atlético de Alagoinhas, 4º colocado, dono do melhor ataque do estadual.

Com cinco pontos, o Vitória ocupa o 6º lugar na tabela do campeonato e está fora das semifinais neste momento, já que apenas os quatro primeiros colocados avançam. No domingo (13), às 16h, o rubro-negro volta a campo para enfrentar o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. Para a partida, Tréllez e Dinei ainda não estarão à disposição.

Aos 32 anos, Tréllez segue tendo a passagem pelo Vitória como a mais goleadora da carreira. Em 2017, ele disputou 23 partidas na Série A do Brasileirão, todas como titular, marcou 10 gols, e foi fundamental para o Leão escapar do rebaixamento. Não teve o mesmo sucesso depois com as camisas de São Paulo, Internacional e Sport.

O colombiano chega a Salvador no sábado (12), mas precisará esperar um pouco para ter a chance de reencontrar a boa fase, já que o Vitória ainda não pode regularizá-lo.

Dinei já tem data prevista para reestrear com a camisa vermelha e preta. De acordo com nota divulgada pelo clube, o centroavante ficará à disposição de Dado Cavalcanti no dia 27 de fevereiro, em jogo contra o Atlético de Alagoinhas, ou no dia 3 de março, em partida pela Copa do Brasil, contra o Castanhal.

O atacante de 38 anos não entra em campo desde agosto de 2021, quando lesionou o ligamento cruzado do joelho em jogo contra o CSA, pela Série B. Precisou passar por cirurgia e completou essa semana o tempo previsto de seis meses de recuperação.

Sem Tréllez e Dinei, o único centroavante experiente disponível no elenco atualmente é Guilherme Queiroz, titular nos quatro jogos do Baiano. O jogador de 31 anos marcou no empate em 1x1 com a Juazeirense, na estreia do torneio, mas está em baixa com a torcida depois de ter desperdiçado o pênalti que daria a vitória ao rubro-negro no Ba-Vi disputado na 4ª rodada. Contra o Vitória da Conquista, a tendência é que ele tenha mais uma chance para mostrar que pode se manter como titular. Revelado na base, Ronaldo Mendes, 19 anos, é a outra opção de centroavante de origem, mas ainda não estreou como profissional.