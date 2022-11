De volta pra pista: Afro Fashion Day terá passarela presencial em 2022

Proximidade faz falta. Calor humano, abraços, aplausos, gritos de incentivo, delírio. Cenas que fazem parte da história do Afro Fashion Day e que retornam ao protagonismo da passarela mais preta do Brasil no próximo sábado (19): após dois anos de hiato, impostos pela pandemia, o Afro Fashion Day volta a sua passarela presencial. Como de praxe, com muito mais do que um desfilo.

Será o oitavo ano do projeto. Nas duas últimas temporadas, o AFD contou com edições virtuais – um fashion film e um desfile gravado. O retorno será nos braços do povo: aberto ao público, que terá acesso livre à sua programação, o projeto de moda que celebra o mês da Consciência Negra destaca a produção de estilistas, marcas e designers de acessórios baianos e o talento de modelos pretos em um megadesfile coletivo que terá a capoeira como tema.

Marcado para acontecer a partir das 18h, no Terreiro de Jesus o desfile contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte. Os 75 looks apresentados são criações de 43 marcas e estilistas baianos, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios. Todos os modelos serão maquiados com produtos Vult, marca apoiadora do AFD 2022.

Antes, às 11h, no Cruzeiro de São Francisco, começa uma edição especial da Feira da Sé, que reunirá produtores locais, incluindo criativos do time do Afro Fashion Day 2022, comercializando seus produtos.

Duas vitrines do TikTok, marca patrocinadora do evento, serão montadas no circuito do desfile para que o público interaja e crie seus próprios conteúdos.

O desfile do Afro Fashion Day 2022 terá mais uma vez como curador de moda o produtor, estilista e artista plástico Fagner Bispo e a beleza será assinada por Dino Neto. Curador do projeto, Fagner Bispo conta que a volta do público é muito especial e uma das marcas do Afro Fashion Day.

"O Afro é um projeto que não se resume à passarela. Os modelos, as histórias, as famílias, tudo isso é muito especial e não tem como o público ficar de fora de todos esses fatores. Estamos muito ansiosos", conta.

O roteiro e direção artística é de Gil Alves, projeto arquitetônico da GMF Arquitetos, de Giuseppe Mazzoni, cenografia de Rafael Bittencourt, trilha sonora do DJ e produtor musical Telefunksoul e projeção a laser de Gabiru.

Revelação do Afro Fashion Day, Leideane Oliveira esteve na última edição presencial e participou das duas temporadas digitais do Afro Fashion Day. Seu primeiro desfile no AFD foi em 2019, quando representou a Região Metropolitana de Salvador e ficou em 1º lugar na seletiva feminina de modelos não agenciados da passarela mais negra do Brasil.

Naquele ano, o Afro Fashion Day fez uma homenagem aos blocos afro e contou com a parceria das entidades. Com parte dos tecidos doados pelos próprios blocos, 65 modelos negros desfilaram com 45 marcas, 33 de roupas e 12 de acessórios.

Tendo como palco o Terreiro de Jesus, as peças e acessórios do AFD deram toques de sofisticação às cores e formas que costumam estar nas fantasias dos blocos. O branco e azul dos Filhos de Gandhy, o vermelho e amarelo do Ilê Aiyê, o leão do Muzenza, os búzios e máscaras do Malê Debalê, o requinte do Cortejo Afro, o multicolorismo do Olodum.

Em 2022, serão 44 marcas de roupas e acessórios na passarela. Destas, cinco foram escolhidas através do Concurso Cultural Estilista AFD 2022, criado para revelar talentos do design de moda e que vai colocar novos profissionais na equipe de criativos do projeto. São elas: Inti, Bixa Costura, Rômulo Salomão, Jorge Andrade e Kriassaum. Todas criaram looks exclusivos para esta edição.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.