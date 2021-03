Debate virtual discute o mercado informal e seus impactos no Centro Histórico de Salvador

Com o objetivo de buscar soluções eficazes para o ordenamento do mercado informal no Centro Histórico de Salvador, será realizado na próxima quinta-feira (25), às 16h, o primeiro debate virtual da série “Patrimônio Bahia: Centro Histórico em Ação – Diálogos”. A transmissão se dará através do canal do YouTube do Instituto ACM.

Realizado pelo Instituto Antonio Carlos Magalhães e pela Associação dos Empreendedores do Centro Histórico – ACHE, o debate, com mediação da jornalista Doris Pinheiro, reunirá a titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet, representantes dos empreendedores e dos trabalhadores do mercado informal e os professores Elisabeth Loiola e Gabriel Kraychete, que apresentarão as propostas do Plano 500 Salvador, que analisa a dinâmica da economia dos setores populares na capital e propõe políticas inovadoras de inserção social pelo trabalho.

O “Patrimônio Bahia” é um programa de ações desenvolvido pelo Instituto ACM, com foco na valorização do patrimônio material e imaterial da Bahia. Sua proposta é debater e discutir temas que possam sugerir melhorias para o Centro Histórico, além de apresentar o acervo cultural, religioso e gastronômico existente.

Foto: Divulgação

Plano Salvador 500

Numa realidade como a brasileira, e na cidade do Salvador em particular, a maior parte da população não possui um emprego regular assalariado. Um imenso contingente de trabalhadores encontra-se fora das relações protegidas de emprego e ganha o seu sustento por meio de uma economia dos setores populares.

O Plano Salvador 500 põe em evidência a dinâmica peculiar dessa economia dos setores populares, e identifica as implicações práticas dessa abordagem para a proposição de políticas inovadoras de inserção social pelo trabalho, para além daquelas tradicionalmente vinculadas ao emprego assalariado, ao trabalho informal e ao empreendedorismo.