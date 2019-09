Débora Brasil revela que teve depressão na época do É O Tchan: 'sou milagre vivo'

Ex-morena do É O Tchan, Débora Brasil mudou completamente de vida depois que saiu da banda. Ela fez parte da primeira formação do grupo, na década de 1990. O que pouca gente sabe é que ela enfrentou uma depressão quando ainda dançava, e contou com a ajuda da família para se recuperar.

"Cheguei a não falar mais, ficava em silêncio. Fui ajudada pelos meus familiares para tomar banho e me alimentar, porque não me mexia. Mas Deus me curou da depressão e da minha síndrome do pânico. Melhorei com as orações. Pouco mais de um ano depois virei missionária. Sou um milagre vivo", contou, em entrevista ao Extra.

Atualmente, ela é pastora e está investindo na carreira de cantora. Débora ainda trabalha no programa “Na lente”, programa de entretenimento, ao lado do jornalista Helton Carvalho e tem um canal no YouTube.

"Eu ainda estou fazendo tudo com muita calma, sem pressa. Mas já gravei duas músicas e estou muito animada com esse projeto novo da minha vida. Espero levar a palavra de Deus para todos".