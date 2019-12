Débora Falabella posta 1ª foto com o namorado: 'Amor com poesia'

A atriz Débora Falabella postou pela primeira vez uma foto com o namorado, o também ator Gustavo Vaz, nesta quinta-feira (5). Os dois aparecem juntos na imagem, que foi publicada inicialmente por Vaz acompanhada de um poema. Débora republicou. "Amor com poesia", escreveu.

"Em lugares outros/E o espaço entre/Misteriosamente/Não existia", escreveu Vaz na sua legenda.

O casal assumiu o relacionamento em outubro. Eles contracenaram juntos na série "Aruanas", no começo do ano, e no filme "Depois a louca sou eu". Débora anunciou o fim do casamento com Murilo Benício em maio. O ator também já fez a fila andar e está namorando com a baiana Manuela Dias, autora da novela "Amor de Mãe".

Relacionamento de sete anos

Débora e Murilo assumiram o namoro logo após o término de Avenida Brasil, no segundo semestre de 2012. Na ocasião, em entrevista a Marília Gabriela, Murilo chegou a afirmar: "Namorando não, eu estou praticamente casado com ela"

Murilo Benício e Débora Falabella já contracenaram juntos por diversas vezes na dramaturgia, incluindo em produções bastante lembradas pelo público. Em O Clone, novela de 2001, Débora viveu Mel, jovem envolvida em problemas com drogas, filha de Lucas, personagem de Murilo.

Em Avenida Brasil, Tufão (Benício) era casado com a vilã Carminha (Adriana Esteves), personagem pela qual Nina (Débora Falabella) buscava vingança por conta de problemas no passado.