Débora Nascimento diz que ainda é amiga de José Loreto

Débora Nascimento e José Loreto se separaram no ano passado

A atriz Débora Nascimento relembrou ao jornal O Globo o período da separação do ator José Loreto: “Foi uma montanha-russa de emoções e acontecimentos ímpares que me trouxeram crescimento pessoal e percepções que antes eu não tinha. O que as pessoas falavam, questionavam, impunham ou exigiam, dizia muito mais sobre a história delas do que sobre a minha”.

Débora também falou sobre as especulações que surgiram no ano passado sobre um possível relacionamento dela com uma mulher: “Ficam com um frisson de me imaginar com qualquer pessoa, mas acho que, de novo, isso diz muito sobre o outro e a nossa sociedade. O que mais me chocou foi: com tudo o que estamos passando no nosso país e no mundo, a comoção foi o sexo de quem eu podia estar interessada.”

A atriz não revelou mágoa do ex-marido: “Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto, e Bella [filha do casal] pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros”.