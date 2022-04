Deborah Colker chega a Salvador com espetáculo 'Cura'

Quanto questionada sobre a qual "cura" se refere o título de seu novo espetáculo, Deborah Colker logo alerta: "Não é a cura do coronavírus, porque, para este, tem a vacina. Com este, a gente sabe o que fazer". A coreógrafa, claro, não minimiza a covid, mas ela diz que sua nova montagem, chamada Cura, é sobre aquelas curas que ainda não foram encontradas e que a humanidade ainda busca.

A montagem, que será encenada neste sábado e domingo no Teatro Castro Alves, tem trilha sonora de Carlinhos Brown, direção de arte de Gringo Cardia, e dramaturgia do rabino Nilton Bonder, autor de livros como A Alma Imoral. Deborah assina criação, coreografia e direção.

O espetáculo, define a coreógrafa, fala da "cura que não tem cura". "Quando você chega à conclusão que a grande cura é a morte, você percebe que está sempre investigando saberes, conhecimentos, possibilidades, dores com que a gente se depara. Antes, eu era filha, irmã... aí, passei a ser mãe, tia, avó. Então, esse tempo vai te ensinando certos valores que eram tão importantes, que deixam de ser".

E foi a sua experiência de ser avó que originou a montagem de Cura, que começou a ser pensada há uns cinco anos. Theo, neto de Deborah, sofre de epidermólise bolhosa distrófica recessiva, uma raríssima mutação genética que provoca feridas constantes na pele provocadas por mínimos atritos, mas não é contagiosa.

"Com o Theo, tive essa primeira escuta, de que a mutação genética dele - prefiro falar em 'mutação genética' em vez de doença, porque doença é a ignorância - não tem cura. Saber que não tem cura é cruel, é difícil, absurdo trágico e não tem cura. Mas me indignei e fui lutando com isso, resistindo", revela a avó de Theo.