Deborah Secco desembarca em Salvador para passar férias com marido e filha

Acompanhada do marido, Hugo Moura, e da filha, Maria Flor, Deborah Secco viajou para Salvador, onde vai passar alguns dias de férias. A atriz chegou na capital baiana na segunda-feira (02) e postou um vídeo passando pelo famoso corredor de bambus da entrada do aeroporto.

Hospedada com a família no Hotel Fasano, no Centro Histórico da cidade, a artista compartilhou detalhes dos quartos e dos mimos que a menina, de 7 anos, ela e o marido receberam do lugar e de marcas baianas, além de um vídeo e fotos em que posa de biquíni na beira da piscina.

O Fasano Salvador abriu as portas em dezembro de 2018 e desde então se tornou um dos destinos preferidos de artistas, empresários e formadores de opinião que visitam a cidade. O hotel fica diante da Praça Castro Alves, espaço emblemático na história da Bahia, com o mar da Baía de Todos-os-Santos como principal vista. O prédio, erguido nos anos 1930, conta com 74 apartamentos e um restaurante de mesmo nome.

