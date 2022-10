Deborah Secco diz que já ofereceram R$ 10 milhões por noite com ela

Deborah Secco, conhecida por atuar em produções da Globo, revelou que já recebeu proposta de R$ 10 milhões para passar a noite com um pretendente, porém, a negou.

Durante sua participação, a atriz falou sobre seus relacionamentos e alegou que já passuo por alguns homens abusivos.

"Fui traída por todos os meus namorados, em todos os relacionamentos. Descobri todos, homens não são bons de trair. Talvez porque eu seja uma pessoa pública e as coisas chegam até mim muito mais fácil. Eu tenho jornalistas fofoqueiros que me ligam e me contavam tudo. Tenho prints de conversas. Eu entrava no meu carro de manhã e tinha nota de compra de preservativo durante a madrugada. Homens fazendo o que sabem fazer de melhor", relembrou.