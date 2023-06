Deborah Secco fala de relação "negociada" com marido: 'Não tão fechado'

A atriz Deborah Secco, de 43 anos, está sempre comentando sobre o casamento dela com o marido, Hugo Moura, de 33 anos. Segundo a famosa, o relacionamento não é aberto, mas também não é totalmente fechado.

Isso porque, em conversa ao podcast PodDelas, no YouTube, a artista disse que o relacionamento é negociado, ou seja, tem espaço para outras pessoas, principalmente para outras brincadeiras no casamento, já que o marido se casou com ela quando tinha apenas 23 anos.

"Tenho um casamento num modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado. Meu marido é o meu melhor amigo, meu grande parceiro e sabe tudo sobre mim. Cada situação que a gente encontrar na nossa caminhada, a gente vai conversar e se resolver. Talvez isso seja um pouco mais moderno, mais para frente, mas no dia a dia, no acordar, no dar banho na criança", explicou.

Vale lembrar que, há algumas semanas, a apresentadora Giovanna Ewbank expôs que Deborah Secco pediu para fazer sexo à três com ela e o marido, Hugo Moura. A esposa de Bruno Gagliasso, no entanto, recusou a proposta, mesmo com a tentação.